UPSC Vacancy 2026: भारतीय सेना में बनना है अधिकारी, तो फटाफट यहां करें आवेदन, 250000 मिलेगी सैलरी

UPSC CDS NDA Recruitment 2026: देश की प्रतिष्ठित परीक्षाओं में शामिल UPSC CDS II और NDA/NA II 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक सक्रिय कर दिया है. इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

UPSC द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जून 2026 निर्धारित की गई है, जबकि परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर 2026 को किया जाएगा. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

कौन कर सकता है आवेदन?

UPSC द्वारा जारी योग्यता मानदंड के अनुसार उम्मीदवार अविवाहित पुरुष या महिला होना चाहिए. उम्मीदवार भारतीय नागरिक, नेपाल के नागरिक या भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो अन्य देशों से भारत में स्थाई रूप से बसने आए हों.

आवेदन करने की आयु सीमा

इस परीक्षा के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिनका जन्म 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2011 के बीच हुआ हो.

शैक्षणिक योग्यता क्या है?

NDA की आर्मी विंग के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना अनिवार्य है. एयर फोर्स और नेवल विंग के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषयों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है. वहीं CDS के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए.

आवेदन करते समय इन बातों का रखें ध्यान

उम्मीदवारों को कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय साफ और स्पष्ट फोटो अपलोड करनी होगी. साथ ही लाइव फोटो भी निर्देशों के अनुसार कैप्चर करनी होगी. गलत जानकारी या अस्पष्ट दस्तावेज आवेदन रद्द होने का कारण बन सकते हैं. UPSC ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू होगी. यानी गलत उत्तर देने पर अंक काटे जाएंगे.

भारतीय सेना में शानदार सैलरी और करियर

UPSC CDS और NDA परीक्षा के जरिए चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतनमान और कई सरकारी सुविधाएं मिलती हैं. शुरुआती स्तर पर लेफ्टिनेंट का वेतन 56,100 रुपये प्रतिमाह से शुरू होता है, जो उच्च पदों पर पहुंचकर 2.5 लाख रुपये तक जा सकता है.

सहायता के लिए हेल्पडेस्क उपलब्ध

यदि किसी उम्मीदवार को आवेदन प्रक्रिया में कोई परेशानी आती है, तो वे UPSC हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं. हेल्पलाइन नंबर 011-24041001 और 011-40303444 जारी किए गए हैं. उम्मीदवार ईमेल के जरिए भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं.