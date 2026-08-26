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UPSC CAPF Result 2026 Declared: यूपीएससी सीएपीएफ रिजल्ट upsc.gov.in पर जारी, इस Direct Link से करें चेक

UPSC CAPF Result 2026 जारी हो गया है. लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार PST/PET के लिए योग्य होंगे. रिजल्ट चेक करने और अगले चरण की पूरी जानकारी यहां देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: August 26, 2026 12:24:19 PM IST

UPSC CAPF Result 2026 जारी हो गया है.
UPSC CAPF Result 2026 जारी हो गया है.


UPSC CAPF Result 2026 Declared: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Assistant Commandants) परीक्षा 2026 में शामिल उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने CAPF (AC) 2026 लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना रिजल्ट UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं.

लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) में शामिल होने के लिए योग्य होंगे. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://static.pib.gov.in/WriteReadData के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स के माध्यम से भी रिजल्ट देख सकते हैं.

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UPSC CAPF Result 2026 कैसे चेक करें?

UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.
होम पेज पर CAPF (AC) 2026 रिजल्ट से संबंधित लिंक खोजें.
‘UPSC CAPF Result 2026 for Written Test’ लिंक पर क्लिक करें.
खुलने वाले पेज पर सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर की सूची देखें.
रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

सफल उम्मीदवारों के लिए अगला चरण क्या है?

लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को अब PST/PET प्रक्रिया से गुजरना होगा. UPSC के अनुसार, रिजल्ट जारी होने के बाद योग्य उम्मीदवारों को 15 दिनों के भीतर UPSC के ऑनलाइन पोर्टल पर लॉग इन करना होगा. इस दौरान उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षिक योग्यता से संबंधित स्थिति अपडेट करनी होगी. साथ ही, निर्धारित योग्यता पूरी करने के प्रमाण के रूप में जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. यह प्रक्रिया समय पर पूरी करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं करने वाले उम्मीदवारों को भर्ती के अगले चरण में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

SSB बताएगा PST/PET की तारीख और जगह

PST/PET आयोजित करने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय द्वारा नामित नोडल अथॉरिटी सशस्त्र सीमा बल (SSB) की होगी. SSB अपनी भर्ती वेबसाइट पर परीक्षा की तारीख, समय और केंद्र से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराएगा. उम्मीदवारों के लिए PST/PET का ई-एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा. परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को ई-एडमिट कार्ड के साथ अंतिम रूप से जमा किए गए DAF की हार्ड कॉपी और वैध फोटो पहचान पत्र लेकर जाना होगा. पहचान के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी जैसे दस्तावेज स्वीकार किए जा सकते हैं.

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असफल उम्मीदवारों की मार्कशीट कब आएगी?

जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं, उन्हें फिलहाल निराश होने की जरूरत नहीं है. उनकी मार्कशीट फाइनल रिजल्ट यानी पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद UPSC की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी. मार्कशीट वेबसाइट पर 30 दिनों तक उपलब्ध रहेगी.

UPSC CAPF Result 2026: ध्यान रखने वाली बातें

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे PST/PET और दस्तावेज अपलोड करने से जुड़े सभी अपडेट केवल UPSC और SSB की आधिकारिक वेबसाइट से ही प्राप्त करें. समय सीमा और दस्तावेजों से जुड़ी किसी भी जानकारी को नजरअंदाज न करें.

Tags: home-hero-pos-3UPSCUPSC CAPF ResultUPSC CAPF Result 2026
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