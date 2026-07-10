UPSC CAPF Admit Card 2026 Release Date: यूपीएससी सीएपीएफ एडमिट कार्ड जल्द, आसानी से ऐसे करें डाउनलोड

UPSC CAPF Admit Card 2026 Release Date: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) में असिस्टेंट कमांडेंट बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) जल्द ही CAPF Assistant Commandant (Group A) परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर सकता है. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे.

इस भर्ती अभियान के माध्यम से 349 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जबकि लिखित परीक्षा 19 जुलाई 2026 को आयोजित होगी.

349 पदों के लिए होगी लिखित परीक्षा

UPSC द्वारा आयोजित यह भर्ती देश के प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB में असिस्टेंट कमांडेंट (ग्रुप A) पदों को भरने के लिए की जा रही है. परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य होगा, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि लिंक सक्रिय होते ही अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लें.

एडमिट कार्ड कब और कैसे डाउनलोड करें?

हालांकि आयोग ने एडमिट कार्ड जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि परीक्षा से कुछ दिन पहले इसे जारी कर दिया जाएगा. उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “Admit Cards” सेक्शन में CAPF (AC) Examination 2026 का विकल्प चुन सकते हैं. इसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी या रोल नंबर और जन्म तिथि जैसी लॉगिन जानकारी दर्ज करके एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा. डाउनलोड करने के बाद सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करना आवश्यक है.

परीक्षा का समय और रिपोर्टिंग टाइम

UPSC CAPF 2026 की लिखित परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी. पहला पेपर सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होगा, जबकि दूसरा पेपर दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित किया जाएगा. उम्मीदवारों को प्रत्येक सत्र शुरू होने से कम से कम 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा. निर्धारित समय के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

फेस ऑथेंटिकेशन रहेगा अनिवार्य

इस वर्ष परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए UPSC ने फेस ऑथेंटिकेशन (Face Authentication) अनिवार्य किया है. परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से पहले सभी उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित की जाएगी. इसके साथ ही सुरक्षा जांच (Frisking) भी होगी, इसलिए समय से पहले केंद्र पर पहुंचना बेहद जरूरी है.

परीक्षा केंद्र पर इन बातों का रखें ध्यान

उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी और वैध फोटो पहचान पत्र साथ लेकर जाएं. मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं परीक्षा हॉल में ले जाना पूरी तरह वर्जित है. किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर आयोग द्वारा सख्त कार्रवाई की जा सकती है.

अंतिम सलाह

UPSC CAPF परीक्षा देश की प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उसे तुरंत डाउनलोड करें, परीक्षा केंद्र और रिपोर्टिंग समय की पुष्टि करें तथा आयोग द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षा में शामिल हों.

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