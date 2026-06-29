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UPSC में असफलता के बाद भी नहीं मानी हार, अब उत्तराखंड PCS में बने डिप्टी कलेक्टर, हासिल की 7वीं रैंक

Success Story: UPSC और UPPCS में असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी और उत्तराखंड PCS में 7वीं रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर बनकर सफलता की नई इबारत लिख डाली

By: Munna Verma | Published: June 29, 2026 3:41:41 PM IST

Success Story: UPSC में असफलता के बाद भी नहीं रुके विरल शर्मा
Success Story: UPSC में असफलता के बाद भी नहीं रुके विरल शर्मा


Success Story: सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं के लिए विरल शर्मा (Viral Sharma) की कहानी यह साबित करती है कि असफलता कभी भी मंजिल का अंत नहीं होती. कई बार सफलता उन लोगों के कदम चूमती है जो हार मानने के बजाय अपने लक्ष्य के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं. विरल शर्मा ने भी यही कर दिखाया है.

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के बेलवा मोती गांव के निवासी विरल शर्मा पढ़ाई में शुरू से ही मेधावी रहे. उन्होंने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाओं में बेहतरीन परफॉर्म किया. इसके बाद उन्होंने एनआईटी इलाहाबाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और लगभग तीन वर्षों तक राजस्थान के अलवर में नौकरी की.

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हालांकि उनका सपना प्रशासनिक अधिकारी बनने का था. इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने वर्ष 2023 में अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुट गए.

बिना कोचिंग के गांव से की तैयारी

विरल ने किसी बड़े कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं लिया. उन्होंने अपने गांव में रहकर स्व-अध्ययन के माध्यम से तैयारी की. परीक्षा देने के लिए उन्होंने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कई राज्यों की यात्राएं कीं. इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड PCS, UPPCS और बिहार PCS जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में भाग लिया.

मेहनत रंग लाई, मिली शानदार सफलता

लगातार प्रयासों का परिणाम आखिरकार सामने आया. विरल शर्मा ने उत्तराखंड PCS परीक्षा में 7वीं रैंक हासिल कर डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त किया. इसके अलावा बिहार PCS में उन्होंने बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) पद के लिए 7वीं रैंक और ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) पद के लिए 16वीं रैंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया.

सफलता का खास मंत्र

विरल अपनी सफलता का श्रेय नियमित और स्मार्ट तैयारी को देते हैं. उन्होंने पिछले 30 से 35 वर्षों के प्रश्नपत्रों का गहन अध्ययन किया. हर विषय के लिए एक पेज के संक्षिप्त नोट्स तैयार किए, उनका नियमित रिवीजन किया और प्रत्येक विषय के लिए केवल एक भरोसेमंद स्रोत से अध्ययन करने की रणनीति अपनाई.

अभी भी बाकी है सबसे बड़ा सपना

राज्य सिविल सेवा में शानदार सफलता हासिल करने के बावजूद विरल शर्मा का अंतिम लक्ष्य अभी भी UPSC सिविल सेवा परीक्षा है. वह वर्ष 2026 की परीक्षा की तैयारी पूरी लगन और आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं. उनकी कहानी हर उस अभ्यर्थी को प्रेरित करती है जो असफलताओं के कारण अपने सपनों से समझौता करने की सोचता है.

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Tags: UKPSCuppscUPSC
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