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UPSC Admit Card 2026 Released: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा एडमिट कार्ड जारी, upsc.gov.in से करें डाउनलोड

UPSC Admit Card 2026 Released: यूपीएससी सिविल सर्विसेज़ प्रारंभिक परीक्षा (CSE) का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. इस परीक्षा के लिए जो कोई भी आवेदन किए हैं, वे सीधे इस लिंक upsc.gov.in के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: May 16, 2026 8:36:43 AM IST

UPSC Civil Services Examination Hall Ticket जारी हो गया है.
UPSC Civil Services Examination Hall Ticket जारी हो गया है.


UPSC Admit Card 2026 Released: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सर्विसेज़ प्रारंभिक परीक्षा (CSE) 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है, वे अब अपने हॉल टिकट UPSC के आधिकारिक पोर्टल upsconline.nic.in, upsc.gov.in और upsconline.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं.

UPSC CSE प्रीलिम्स 2026 की परीक्षा 24 मई 2026 को पूरे देश में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा IAS, IPS, IFS और अन्य ग्रुप A व B केंद्रीय सेवाओं में भर्ती का पहला चरण है. हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होते हैं, और यह परीक्षा उनके सपनों की सरकारी नौकरी की दिशा में पहला कदम होती है.

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UPSC Admit Card 2026 ऐसे करें डाउनलोड

UPSC की आधिकारिक पोर्टल upsc.gov.in पर जाएं.
“UPSC सिविल सर्विसेज़ प्रारंभिक परीक्षा 2026 एडमिट कार्ड” लिंक पर क्लिक करें.
अपनी रजिस्ट्रेशन ID/रोल नंबर और जन्म तिथि/पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें.
विवरण सबमिट करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.
इसे डाउनलोड करें और परीक्षा के दिन उपयोग के लिए प्रिंट निकाल लें.

महत्वपूर्ण: डाउनलोड करने के बाद अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, फ़ोटो और रिपोर्टिंग समय ठीक से जांच लें.

परीक्षा पैटर्न और महत्वपूर्ण निर्देश

UPSC प्रीलिम्स परीक्षा ऑफ़लाइन OMR आधारित मोड में आयोजित की जाएगी. इसमें दो पेपर होंगे:

पेपर I – सामान्य अध्ययन: सुबह की पाली में आयोजित होगा.
पेपर II – सिविल सर्विसेज़ एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT): दोपहर की पाली में आयोजित होगा.

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी और वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है. इसके अलावा, उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग समय, परीक्षा केंद्र के दिशानिर्देश और प्रतिबंधित वस्तुएं ध्यान से पढ़नी चाहिए.

UPSC प्रीलिम्स का महत्व

प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाइंग प्रकृति की होती है, यानी इसके अंकों को अंतिम मेरिट सूची में नहीं जोड़ा जाता. फिर भी यह मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अनिवार्य चरण है. UPSC आमतौर पर प्रीलिम्स का परिणाम परीक्षा के लगभग एक महीने बाद घोषित करता है.

तैयारी के लिए सुझाव

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को चाहिए कि वे परीक्षा केंद्र तक जाने की योजना, समय प्रबंधन और जरूरी दस्तावेज़ पहले से तैयार रखें. सही तैयारी और समय पर हॉल टिकट की जांच करने से परीक्षा में तनाव कम होता है और उम्मीदवार आत्मविश्वास के साथ उपस्थित हो सकते हैं.

Tags: admit cardUPSC
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