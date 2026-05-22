UPSC 2026 Exam Guidelines: यूपीएससी परीक्षा में शामिल होने से पहले पढ़ें ये जरूरी बातें, नहीं तो हो सकती है दिक्कत

UPSC 2026 Exam Guidelines: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) 24 मई को UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 आयोजित करेगा. उम्मीदवार जो कोई भी यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे यहां एडमिट कार्ड लिंक, ड्रेस कोड का विवरण और परीक्षा के दिन के दिशा-निर्देश देख सकते हैं. UPSC CSE प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in और upsconline.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं.

परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा और उसका प्रिंटआउट लेना होगा. ई-एडमिट कार्ड को सिविल सेवा परीक्षा 2026 के अंतिम परिणाम घोषित होने तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है. परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर अपने ई-एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट दिखाना होगा. जो उम्मीदवार आवंटित परीक्षा केंद्र पर जांच के लिए अपना ई-एडमिट कार्ड नहीं दिखाएगा, उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

UPSC परीक्षा के दिन के दिशा-निर्देश

1. उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा. परीक्षा सुबह के सेशन के लिए 9 बजे और दोपहर के सेशन के लिए 2 बजे शुरू होगी. प्रवेश बंद होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

2. उम्मीदवार कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि उनके ई-एडमिट कार्ड पर नाम, फ़ोटो और QR कोड जैसी सभी जानकारियां सही हैं. किसी भी विसंगति (गलती) के मामले में, वे इस संबंध में UPSC से संपर्क कर सकते हैं.

3. परीक्षा केंद्रों पर जिन चीज़ों की अनुमति नहीं है, इनमें कीमती/महंगी वस्तुएं, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट/डिजिटल घड़ियाँ, अन्य IT गैजेट, किताबें, बैग आदि शामिल है.

4. परीक्षा केंद्रों पर जिन चीज़ों की अनुमति है, उनमें ई-एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, पहचान पत्र, अपनी फ़ोटो की प्रतियां (जो भी लागू हो) और एडमिट कार्ड के निर्देशों में परीक्षा केंद्र पर ले जाने के लिए बताई गई कोई भी अन्य वस्तु, सामान्य कलाई घड़ियों की अनुमति है.

5. उम्मीदवारों को अपने साथ एक काला बॉलपॉइंट पेन लाना होगा, क्योंकि उन्हें OMR उत्तर-पुस्तिकाएं और उपस्थिति सूची इसी पेन से भरनी होगी.

सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्पीय प्रश्न) के दो पेपर होंगे और इसमें अनुभाग के उप-अनुभाग (A) में निर्धारित विषयों के लिए अधिकतम 400 अंक होंगे. यह परीक्षा केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में काम करेगी. सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में प्रवेश के लिए योग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों द्वारा सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा में प्राप्त अंकों को उनकी अंतिम मेरिट सूची निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाएगा.