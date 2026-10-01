UPSC 100 Years: एक सदी, एक परीक्षा और लाखों सपने, UPSC के 100 साल का दिलचस्प सफर

UPSC 100 Years: भारत में सिविल सेवा सिर्फ एक नौकरी की परीक्षा नहीं है, यह देश के प्रशासनिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है. आज यानी 1 अक्टूबर 2026 को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) अपना 100 साल पूरा कर लिया है. इस एक सदी के सफर में परीक्षा की भाषा, उम्र सीमा, पाठ्यक्रम, तकनीक और उम्मीदवारों की भागीदारी में बड़े बदलाव हुए हैं.

भारत में आधुनिक सिविल सेवा भर्ती की कहानी 1855 से शुरू होती है, जब लंदन में इंडियन सिविल सर्विस (ICS) परीक्षा शुरू की गई. इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से नामांकन के जरिए अधिकारियों का चयन होता था. नई व्यवस्था में खुली प्रतियोगिता को जगह मिली. हालांकि, परीक्षा पूरी तरह अंग्रेजी में होती थी और ग्रीक-लैटिन जैसे विषयों का प्रभाव था. ऐसे माहौल में भारतीय उम्मीदवारों के लिए इसमें सफल होना आसान नहीं था.

सत्येंद्रनाथ टैगोर, रवींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई, ICS परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय बने. वे इंग्लैंड जाकर परीक्षा में शामिल हुए और 1863 में सफल हुए. अगले वर्ष उन्होंने सेवा ज्वाइन की.

परीक्षा भारत पहुंची, बदला भर्ती का स्वरूप

वर्ष 1922 में ICS परीक्षा पहली बार भारत में भी आयोजित की गई. शुरुआत में इलाहाबाद परीक्षा केंद्र बनाया गया और बाद में 1928 में इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया. इसी दौर में 1 अक्टूबर 1926 को पहला पब्लिक सर्विस कमीशन अस्तित्व में आया. यही संस्था आगे चलकर आज के UPSC की नींव बनी.

स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक व्यवस्था लागू होने के साथ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम बदलकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किया गया. ICS की जगह भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS ने ली.

तीन चरणों वाली परीक्षा ने बदली तैयारी

वर्ष 1976 में डी.एस. कोठारी समिति ने सिविल सेवा चयन प्रक्रिया में तीन चरणों वाली परीक्षा का सुझाव दिया. इसके बाद 1979 में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू वाली व्यवस्था लागू हुई. भारतीय भाषाओं की भूमिका भी बढ़ी और आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को मुख्य परीक्षा में स्थान मिला. यह बदलाव परीक्षा को भारत की भाषाई विविधता के करीब ले जाने वाला महत्वपूर्ण कदम था.

कंप्यूटर और ऑनलाइन आवेदन का दौर

UPSC ने समय के साथ तकनीक को भी अपनाया. वर्ष 1978 में रिकॉर्ड और उत्तर पुस्तिकाओं की प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू हुआ. वर्ष 1989 में OMR तकनीक आई. वर्ष 2000 में ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन (ORA) सिस्टम शुरू किया गया और बाद के वर्षों में ऑनलाइन आवेदन सामान्य प्रक्रिया बन गया. 2013 में सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के स्वरूप में बड़ा बदलाव हुआ. इसमें चार सामान्य अध्ययन पेपर, जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड भी शामिल थे, तथा एक वैकल्पिक विषय की व्यवस्था की गई.

महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

UPSC की यात्रा में महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है. वर्ष 1952 में नियुक्ति के लिए अनुशंसित 83 उम्मीदवारों में सिर्फ तीन महिलाएं थीं. वहीं CSE 2025 में 958 अनुशंसित उम्मीदवारों में 299 महिलाएं थीं यानी कुल सफल उम्मीदवारों में 31 प्रतिशत से अधिक. यह बदलाव केवल आंकड़ा नहीं है. यह बताता है कि समय के साथ सिविल सेवा परीक्षा में अवसरों और उम्मीदवारों की सामाजिक संरचना दोनों बदली हैं.

वर्ष 1855 की लंदन स्थित ICS परीक्षा से 2026 के डिजिटल UPSC तक, यह सफर भारतीय प्रशासन और बदलते भारत की कहानी भी है. एक सदी पूरी करने जा रहा UPSC आज भी लाखों युवाओं के लिए देश की सार्वजनिक सेवा में प्रवेश का महत्वपूर्ण रास्ता बना हुआ है.