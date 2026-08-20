UPPSC Vacancy: यूपी मेडिकल विभाग में नौकरी की भरमार, बस पूरी करनी ये शर्तें, बेहतरीन मिलेगी मंथली सैलरी

UPPSC Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम अवसर है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने चिकित्सा शिक्षा विभाग (एलोपैथी) में Professor और Assistant Professor पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 1,156 पद भरे जाएंगे. इनमें 1,112 पद असिस्टेंट प्रोफेसर और 44 पद प्रोफेसर के लिए निर्धारित हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन uppsc.up.nic.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन प्रक्रिया 18 अगस्त 2026 से शुरू हुई है। उम्मीदवार 1 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं. आवेदन शुल्क जमा करने और फॉर्म में आवश्यक बदलाव करने की अंतिम तारीख 8 सितंबर 2026 है. ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के बाद प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होगी. उम्मीदवारों को अपने शैक्षणिक और अन्य जरूरी दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां तथा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट आयोग को भेजना होगा. इसके लिए अंतिम समय 15 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है.

आवेदन के बाद दस्तावेज भेजना जरूरी

उम्मीदवारों को आवेदन और दस्तावेजों को Registered Post, Speed Post या आयोग के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा करना होगा. इसके लिए आयोग की वेबसाइट के Candidate Dashboard में लॉगिन करके O.T.R. आधारित Address Slip डाउनलोड करनी होगी. इसका प्रिंट निकालकर आवेदन और दस्तावेजों वाले लिफाफे पर चिपकाना होगा. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करता है, तो उसे हर पद के लिए अलग आवेदन फॉर्म और दस्तावेज अलग लिफाफे में भेजने होंगे. इस नियम का पालन नहीं करने पर आवेदन निरस्त हो सकता है.

UPPSC के लिए आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग है:

Unreserved/EWS/OBC के लिए आवेदन शुल्क: 105 रुपये

SC/ST के लिए आवेदन शुल्क: 65 रुपये

दिव्यांग उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क: 25 रुपये

पूर्व सैनिक के लिए शुल्क: 65 रुपये

स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित/महिला/कुशल खिलाड़ी: संबंधित श्रेणी के अनुसार शुल्क

फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा.

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कौन कर सकता है आवेदन?

UPPSC Professor और Assistant Professor पदों के लिए योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है. इसलिए उम्मीदवार जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसकी शैक्षणिक योग्यता, संबंधित विषय में आवश्यक डिग्री, अनुभव और अन्य शर्तों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में ध्यानपूर्वक जांचें.

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

UPPSC Recruitment 2026 में आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक अधिसूचना पूरी तरह पढ़नी चाहिए. खासकर दस्तावेज भेजने की अंतिम तारीख और अलग-अलग पदों के लिए अलग लिफाफे वाले नियम को नजरअंदाज न करें.

1 सितंबर 2026 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख है, इसलिए उम्मीदवार अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए समय रहते आवेदन पूरा करें. फॉर्म जमा करने के बाद उसकी कॉपी और भुगतान की रसीद भी भविष्य के लिए सुरक्षित रखना बेहतर होगा.