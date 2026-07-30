UPPSC Bharti: यूपी में SDM, DSP के लिए नहीं किए हैं आवेदन, तो अभी मिला एक और मौका, फटाफट करें अप्लाई

UPPSC Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने UP PCS प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है. आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 3 अगस्त 2026 कर दी है. ऐसे अभ्यर्थी जो तकनीकी समस्या, दस्तावेजों या किसी अन्य वजह से तय समय में आवेदन पूरा नहीं कर सके थे, उन्हें अब एक और मौका मिलेगा.

पहले UP PCS 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 27 जुलाई 2026 थी. वहीं, आवेदन में संशोधन करने की आखिरी तारीख 3 अगस्त निर्धारित की गई थी. अब संशोधित कार्यक्रम के तहत उम्मीदवार 3 अगस्त तक आवेदन और शुल्क भुगतान कर सकते हैं, जबकि फॉर्म में जरूरी बदलाव करने के लिए 10 अगस्त 2026 तक समय मिलेगा.

UPPSC 2026 की नई तारीखें क्या हैं?

आयोग के बदले हुए शेड्यूल के अनुसार, उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी प्रमुख तिथियां ध्यान में रखनी चाहिए. ऑनलाइन आवेदन जमा करने और आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तारीख 3 अगस्त 2026 है. वहीं, आवेदन फॉर्म में सुधार की प्रक्रिया 10 अगस्त 2026 तक पूरी की जा सकेगी. ऐसे में जिन उम्मीदवारों का आवेदन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उनके लिए यह अतिरिक्त समय काफी महत्वपूर्ण है. उन्हें अंतिम दिन की भीड़ और तकनीकी परेशानियों से बचने के लिए जल्द आवेदन पूरा कर लेना चाहिए.

कितनी है UPPSC आवेदन फीस?

UP PCS 2026 के लिए अलग-अलग वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क तय किया गया है. General, OBC और EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों को 125 रुपये शुल्क देना होगा. SC, ST और Ex-Servicemen उम्मीदवारों के लिए शुल्क 65 रुपये है, जबकि PwD उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपये निर्धारित किया गया है.

6 दिसंबर को होगी UPPSC प्रीलिम्स परीक्षा

UPPSC PCS परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाएगी. पहला चरण यानी UPPSC PCS प्रारंभिक परीक्षा 2026 का आयोजन रविवार, 6 दिसंबर 2026 को किया जाएगा. इसके बाद मुख्य परीक्षा और पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा. इन दोनों चरणों की तारीख आयोग बाद में अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा.

आवेदन से पहले जरूर जांच लें योग्यता

UP PCS 2026 का फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक विज्ञापन में दी गई शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण नियम, परीक्षा पैटर्न और सिलेबस की जानकारी ध्यान से पढ़नी चाहिए. किसी भी पात्रता शर्त को पूरा नहीं करने की स्थिति में उम्मीदवार का आवेदन रद्द किया जा सकता है.

UPPSC 2026 आवेदन कहां करें?

पात्र उम्मीदवार UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. आवेदन के दौरान व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण सही तरीके से भरना जरूरी है. साथ ही शुल्क जमा करने के बाद आवेदन की अंतिम प्रति सुरक्षित रखना भी उम्मीदवारों के लिए उपयोगी रहेगा.

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