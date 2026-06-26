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UPPSC PCS Vacancy: यूपी में अधिकारी बनने का बेहतरीन मौका, आवेदन प्रक्रिया शुरू, बढ़िया होगी मंथली सैलरी

Sarkari Naukri UPPSC PCS Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) में नौकरी (Govt Jobs) की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. जो कोई भी यहां आवेदन करना चाहते हैं, वे सबसे पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: June 26, 2026 10:20:33 AM IST

UPPSC PCS Recruitment 2026 Sarkari Naukri: यूपी में अफसर बनने का एक अच्छा मौका है.
UPPSC PCS Recruitment 2026 Sarkari Naukri: यूपी में अफसर बनने का एक अच्छा मौका है.


UPPSC PCS Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने संयुक्त राज्य एवं अपर अधीनस्थ सेवा (PCS) परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 500 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार रिक्तियों की संख्या में बदलाव संभव है.

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 जून 2026 से शुरू हो चुकी है. आवेदन शुल्क जमा करने और आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है. वहीं, आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन करने के लिए उम्मीदवारों को 3 अगस्त 2026 तक का समय दिया गया है.

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आवेदन से पहले OTR रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

इस वर्ष भी आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) को अनिवार्य रखा है. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक OTR नहीं कराया है, उन्हें आवेदन करने से कम से कम 72 घंटे पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी. बिना वैध OTR नंबर के ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इसलिए उम्मीदवार समय रहते अपना OTR रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें.

किन पदों पर होगी भर्ती?

इस परीक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के ग्रुप ‘A’ और ग्रुप ‘B’ के कई महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती की जाएगी. इनमें सरकारी इंटरमीडिएट कॉलेजों के प्रिंसिपल, सहायक श्रम आयुक्त, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, शिक्षा सहायक निदेशक, DIET में वरिष्ठ प्रवक्ता और अन्य प्रशासनिक पद शामिल हैं. इसके अलावा मंडी परिषद में लेखा एवं लेखा परीक्षा अधिकारी, विपणन अधिकारी तथा शहरी विकास विभाग में वित्त एवं लेखा अधिकारी जैसे पद भी इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा हैं.

मुख्य परीक्षा के लिए जरूरी दस्तावेज

प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के दौरान अपनी शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण श्रेणी और अन्य दावों से जुड़े सभी दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां जमा करनी होंगी. आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिना दस्तावेजी प्रमाण के किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

आवेदन कैसे करें?

सबसे पहले उम्मीदवार OTR पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें. इसके बाद UPPSC के आवेदन पोर्टल पर लॉग इन कर व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक जानकारी भरें. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, निर्धारित शुल्क का भुगतान करें और आवेदन पत्र जमा करें. अंत में आवेदन की पुष्टि (Confirmation Page) डाउनलोड कर उसका प्रिंट सुरक्षित रखें ताकि भविष्य में किसी भी आवश्यकता पर उसका उपयोग किया जा सके.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें और आयोग द्वारा जारी होने वाली प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तथा एडमिट कार्ड से जुड़े अपडेट पर नियमित नजर बनाए रखें.

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