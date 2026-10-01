UPPSC HEO Admit Card 2026 Released: यूपीपीएससी एचईओ एडमिट कार्ड uppsc.up.nic.in पर जारी, ऐसे करें डाउनलोड

UPPSC HEO Admit Card 2026 Released: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर (HEO) स्क्रीनिंग परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे अब अपना UPPSC HEO Admit Card 2026 आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं. आयोग की ओर से परीक्षा का आयोजन 4 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा.

एडमिट कार्ड 1 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए हॉल टिकट बेहद जरूरी दस्तावेज है, इसलिए इसे समय रहते डाउनलोड करके उसकी सभी जानकारियां जांच लेना बेहतर रहेगा।

UPPSC HEO भर्ती में कितने पद हैं?

इस भर्ती अभियान के जरिए उत्तर प्रदेश में हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के 221 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं. स्क्रीनिंग परीक्षा भर्ती प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है. परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड पर दर्ज सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए.

UPPSC HEO Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर Recruitment Dashboard या What’s New सेक्शन पर क्लिक करें.

यहां “स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी (स्क्रीनिंग) परीक्षा-2025 एडमिट कार्ड” से संबंधित लिंक तलाशें.

लिंक खुलने के बाद मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करें.

उम्मीदवार को Registration ID या Roll Number और जन्म तिथि जैसी जानकारी भरनी होगी.

विवरण सबमिट करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

हॉल टिकट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका स्पष्ट प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

परीक्षा से पहले इन बातों का रखें ध्यान

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद केवल प्रिंट निकालना ही पर्याप्त नहीं है. उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग से जुड़ी जानकारी, परीक्षा समय और आयोग के निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए. परीक्षा के दिन किसी परेशानी से बचने के लिए केंद्र पर समय से पहुंचना उपयोगी रहेगा. अगर एडमिट कार्ड में नाम, जन्म तिथि, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र या किसी अन्य महत्वपूर्ण विवरण में गलती दिखाई देती है, तो उम्मीदवार को बिना देरी किए UPPSC से संपर्क करना चाहिए.

आधिकारिक वेबसाइट से ही करें डाउनलोड

उम्मीदवार अपना UPPSC HEO Hall Ticket 2026 केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें. परीक्षा और भर्ती से जुड़ी किसी भी नई सूचना, बदलाव या निर्देश के लिए UPPSC की वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखना जरूरी है.