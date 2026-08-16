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UPPSC Result: यूपीपीएससी ने इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट किया जारी, ऐसे आसानी से करें चेक

UPPSC Assistant Professor Result 2026 जारी हो गया है. रिजल्ट कैसे चेक करें, किन विषयों के परिणाम आए हैं और कितने उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए, इन तमाम बातों के बारे में यहां देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: August 16, 2026 7:43:01 PM IST

UPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर रिजल्ट जारी हो गया है.
UPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर रिजल्ट जारी हो गया है.


UPPSC Assistant Professor Result 2026 Declared: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. सरकारी कॉलेज परीक्षा-2025 की स्क्रीनिंग परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब अपना परिणाम देख सकते हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद सफल उम्मीदवारों के लिए भर्ती प्रक्रिया का अगला चरण यानी मुख्य परीक्षा महत्वपूर्ण हो गया है.

उम्मीदवार अपना UPPSC Assistant Professor Result 2026 आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. रिजल्ट PDF में मुख्य परीक्षा के लिए अस्थायी रूप से योग्य उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर दिए गए हैं.

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31 मई को हुई थी प्रारंभिक परीक्षा

UPPSC Assistant Professor भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा 31 मई 2026 को आयोजित की गई थी. आयोग ने फिलहाल कॉमर्स, फाइन आर्ट्स, हिंदी, गणित, दर्शनशास्त्र, संस्कृत, जूलॉजी और कंप्यूटर साइंस विषयों के लिए परिणाम जारी किए हैं. स्क्रीनिंग टेस्ट में सफल उम्मीदवार अब मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य होंगे. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट के साथ भर्ती प्रक्रिया से संबंधित आगे के निर्देश भी ध्यान से पढ़ें.

UPPSC Assistant Professor Result 2026 ऐसे करें चेक

UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर Result सेक्शन खोलें.
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवारों से संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
रिजल्ट PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी.
इसमें अपना रोल नंबर चेक करें.
PDF डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.

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किस विषय में कितने उम्मीदवार हुए सफल?

आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, कॉमर्स में 157 पदों के लिए 8,423 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था. परीक्षा में 4,154 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें से 945 मुख्य परीक्षा के लिए सफल रहे. हिंदी में 87 पदों के लिए 16,098 रजिस्ट्रेशन हुए थे. 10,801 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए और 1,983 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए.

गणित में 79 पदों के लिए 3,916 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें 1,729 परीक्षा में शामिल हुए और 474 मुख्य परीक्षा के लिए योग्य पाए गए. संस्कृत के 56 पदों के लिए 4,315 रजिस्ट्रेशन हुए थे, जबकि 2,297 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए और 878 सफल रहे.

अन्य विषयों का रिजल्ट भी जारी

फाइन आर्ट्स में 8 पदों के लिए 877 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए और 213 सफल हुए. दर्शनशास्त्र में 618 में से 211, जूलॉजी में 1,926 में से 775 और कंप्यूटर साइंस में परीक्षा देने वाले 185 उम्मीदवारों में से 18 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए योग्य घोषित किया गया है.

अब मुख्य परीक्षा की तैयारी पर करें फोकस

प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए अब मुख्य परीक्षा की तैयारी अहम है. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट पर आने वाले आगामी नोटिस, परीक्षा कार्यक्रम और अन्य निर्देशों पर नजर बनाए रखें. किसी भी अपडेट के लिए केवल आधिकारिक सूचना को ही प्राथमिकता दें.

Tags: uppscUPPSC Result
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