UPESSC UP TGT Admit Card 2026 Released: यूपीटीईटी एडमिड कार्ड upessc.up.gov.in पर जारी, ऐसे करें डाउनलोड

UPESSC UP TGT Admit Card 2026 Released: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर भर्ती परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो कोई भी इस परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं, वे यूपीईएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा की तारीख नजदीक आते ही लाखों उम्मीदवारों की निगाहें आयोग की वेबसाइट पर टिकी हुई हैं.

विज्ञापन संख्या 01/2022 के तहत आयोजित की जा रही UP TGT भर्ती परीक्षा 3 जून और 4 जून 2026 को होगी. परीक्षा दो दिनों तक विभिन्न विषयों के लिए आयोजित की जाएगी. आयोग ने पहले ही परीक्षा शहर की जानकारी उपलब्ध करा दी है, जिससे उम्मीदवार अपने परीक्षा केंद्र वाले जिले की जानकारी प्राप्त कर यात्रा और आवास की तैयारी कर सकते हैं.

दो पालियों में होगी परीक्षा

UP TGT परीक्षा दोनों दिनों में दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी.

सुबह की पाली

समय: सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक

दोपहर की पाली

समय: दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी विषयवार परीक्षा की तिथि और शिफ्ट की जानकारी आधिकारिक नोटिस में अवश्य जांच लें.

एडमिट कार्ड के साथ पहचान पत्र ले जाना जरूरी

परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए केवल एडमिट कार्ड पर्याप्त नहीं होगा. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र भी साथ रखना होगा. पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड या अन्य मान्य दस्तावेज स्वीकार किए जा सकते हैं. आवश्यक दस्तावेज नहीं होने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है.

UPESSC UP TGT Admit Card 2026 ऐसे करें डाउनलोड

UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट admitcards.upessc.org पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध UP TGT Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें.

अपना लॉगिन विवरण दर्ज करें.

सबमिट बटन पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर प्रदर्शित एडमिट कार्ड डाउनलोड करें.

परीक्षा के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उस पर दर्ज नाम, फोटो, परीक्षा केंद्र, रोल नंबर और अन्य जानकारियों की सावधानीपूर्वक जांच करें. किसी भी त्रुटि की स्थिति में तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें. साथ ही, परीक्षा से जुड़ी नवीनतम सूचनाओं और निर्देशों के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.