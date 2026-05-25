UP TGT Admit Card 2026: यूपी टीजीटी एडमिट कार्ड कब होगा जारी? जानें परीक्षा तिथि और डाउनलोड प्रक्रिया

UP TGT Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) जल्द ही ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर सकता है. इस परीक्षा के लिए जो कोई भी शामिल हो रहे हैं, वे यूपीईएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार यूपी टीजीटी का एडमिट कार्ड 30 मई को आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा.

उम्मीदवार जो कोई भी TGT भर्ती के लिए अप्लाई किया है, वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 3,539 पदों पर बहाली की जानी है. इसके लिए लाखों उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए आवेदन किया है.

3 और 4 जून को आयोजित होगी लिखित परीक्षा

UPESSC के जरिए 3 जून और 4 जून 2026 को ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो पालियों में होगी. पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी. इस भर्ती परीक्षा में करीब 8.68 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे. परीक्षा प्रदेश के 36 जिलों में बनाए गए 614 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी.

विषयवार परीक्षा शेड्यूल

3 जून 2026 – पहली पाली

विज्ञान

शारीरिक शिक्षा

सामाजिक विज्ञान

उर्दू

3 जून 2026 – दूसरी पाली

हिंदी

गणित

कृषि

संगीत गायन

4 जून 2026 – पहली पाली

जीव विज्ञान

अंग्रेजी

गृह विज्ञान

संगीत वादन

4 जून 2026 – दूसरी पाली

संस्कृत

आर्ट्स

कॉमर्स

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने विषय और परीक्षा समय की जानकारी पहले से अच्छी तरह जांच लें.

एडमिट कार्ड में क्या-क्या होगा?

UP TGT Admit Card 2026 में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, परीक्षा समय, रिपोर्टिंग टाइम और जरूरी दिशा-निर्देश होंगे. परीक्षा केंद्र पर बिना एडमिट कार्ड के एंट्री नहीं मिलेगा. इसके साथ ही उम्मीदवारों को एक वैध फोटो आईडी भी साथ ले जानी होगी.

UP TGT Admit Card 2026 ऐसे करें डाउनलोड

UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां UP TGT Admit Card 2026 लिखा हो.

आवश्यक विवरण दर्ज करें.

आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और इसे सेव करें.

इन बातों का रखें ध्यान

उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा के लिए शामिल हो रहे हैं, वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें. साथ ही एडमिट कार्ड में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें. किसी भी तकनीकी समस्या से बचने के लिए अंतिम समय का इंतजार न करें और समय रहते एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें.