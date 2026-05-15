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UP Teacher Bharti: यूपी वालों के लिए खुशखबरी, 23000 से अधिक पदों पर होगी बहाली, जानें कौन-कौन से पद हैं शामिल

UP Teacher Recruitment: उत्तर प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 23,213 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिससे लंबे समय से नौकरी (Sarkari Naukri) का इंतजार कर रहे युवाओं में नई उम्मीद जगी है.

By: Munna Verma | Published: May 15, 2026 2:49:30 PM IST

UP Teacher Bharti: यूपी में शिक्षक की नौकरी तलाशने वालों के लिए अच्छी खबर है.
UP Teacher Bharti: यूपी में शिक्षक की नौकरी तलाशने वालों के लिए अच्छी खबर है.


UP Teacher Recruitment: उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में लंबे इंतजार के बाद शिक्षकों की बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. नए शैक्षणिक सत्र में कुल 23,213 पदों पर शिक्षक और प्रधानाचार्य की भर्ती की तैयारी ने प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों में नई उम्मीद जगा दी है.

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन भेज दिया है. यह अधियाचन सीधी भर्ती के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए तैयार किया गया है. इससे पहले वर्ष 2016 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो 2021 में पूरी हो सकी थी. अब करीब चार वर्षों बाद फिर से इतनी बड़ी संख्या में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है.

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किस पद पर कितनी भर्तियां होंगी?

जारी अधियाचन के अनुसार कुल 23,213 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है.

प्रधानाचार्य: 1,502 पद
प्रधानाध्यापक: 1,003 पद
प्रवक्ता: 2,705 पद
सहायक अध्यापक (शिक्षक): 16,114 पद
सहायक अध्यापक (संबद्ध प्राइमरी): 1,889 पद

ये सभी पद प्रदेश के 4,479 एडेड माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त बताए गए हैं.

शिक्षा व्यवस्था को मिलेगी नई गति

अधिकारियों के अनुसार लंबे समय से इन विद्यालयों में बड़ी संख्या में पद खाली होने के कारण पढ़ाई व्यवस्था प्रभावित हो रही थी. कई स्कूलों में मौजूदा शिक्षकों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी डालकर शिक्षण कार्य चलाया जा रहा था. इससे न केवल शिक्षकों पर दबाव बढ़ा, बल्कि छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित होती रही. अब इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है. इससे छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा.

प्रशासनिक स्तर पर तेज हुई प्रक्रिया

अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने जानकारी दी कि जिला स्तरीय अधिकारियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह अधियाचन तैयार किया गया है. इसे न केवल भौतिक रूप से आयोग को भेजा गया है, बल्कि ई-पोर्टल पर भी अपलोड किया जा रहा है, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हो सके. प्रदेश में कुल 4,512 एडेड विद्यालय हैं, जिनमें से 4,479 में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं.

प्रतियोगी छात्रों के लिए भी बड़ा अवसर

इस भर्ती प्रक्रिया को राज्य के लाखों अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा अवसर माना जा रहा है. लंबे समय से अभ्यर्थी एडेड विद्यालयों में भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे थे. वहीं दूसरी ओर माध्यमिक शिक्षा के साथ-साथ बेसिक शिक्षा विभाग में भी खाली पदों पर भर्ती की मांग लगातार उठती रही है.

अन्य भर्तियों की स्थिति भी सक्रिय

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग वर्तमान में अन्य भर्ती प्रक्रियाओं को भी आगे बढ़ा रहा है. पीजीटी और टीजीटी भर्ती परीक्षाएं भी आयोजित की जा रही हैं, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया भी हाल ही में पूरी हुई है. प्रदेश में 23,213 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की यह भर्ती न केवल शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देगी, बल्कि हजारों युवाओं के रोजगार के सपनों को भी साकार करेगी.

Tags: govt jobUP Teacher Job
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