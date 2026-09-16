UPESSC Vacancy: यूपी में शिक्षक की नौकरी पाने का मौका, बस करना है ये काम, बेहतरीन मिलेगी सैलरी

UPESSC Assistant Teacher Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने असिस्टेंट टीचर भर्ती 2026 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है. विज्ञापन संख्या 05/2026 के तहत कुल 12,405 असिस्टेंट टीचर पदों पर भर्ती की जाएगी. आयोग के अनुसार ऑनलाइन OTR और आवेदन प्रक्रिया 16 सितंबर 2026 से शुरू हो रही है. उम्मीदवार जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in के जरिए अप्लाई कर सकते हैं.

इस भर्ती अभियान में दो श्रेणियों के पद शामिल हैं. बेसिक शिक्षा विभाग के तहत असिस्टेंट टीचर (अर्बन) के 11,508 पद हैं. वहीं, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत गैर-सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से जुड़े प्राइमरी वर्ग में 897 असिस्टेंट टीचर पद निर्धारित किए गए हैं. इस तरह दोनों श्रेणियों को मिलाकर भर्ती में 12,405 रिक्तियां हैं.

आवेदन से पहले OTR करना जरूरी

UPESSC ने आवेदन प्रक्रिया को One Time Registration (OTR) से जोड़ा है. यानी भर्ती फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवारों को आयोग के पोर्टल पर अपना OTR पूरा करना होगा. इसके बाद ही संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा. अभ्यर्थियों को सलाह है कि OTR करते समय नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक जानकारी और अन्य व्यक्तिगत विवरण ध्यान से भरें. आवेदन जमा करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारियों को दोबारा जांच लेना बेहतर रहेगा.

UP Super TET 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

विज्ञापन जारी: 15 सितंबर 2026

OTR/ऑनलाइन आवेदन शुरू: 16 सितंबर 2026

आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख: 15 अक्टूबर 2026

आवेदन में सुधार की अंतिम तारीख: 19 अक्टूबर 2026

प्रस्तावित परीक्षा: 3 और 4 दिसंबर 2026

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

UP Super TET Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

UP Super TET Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

पात्रता और योग्यता की जानकारी कहां मिलेगी?

इस भर्ती के लिए पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण, आवेदन शुल्क और अन्य शर्तों की पूरी जानकारी विस्तृत विज्ञापन एवं सूचना विवरणिका में दी गई है. इसलिए केवल शॉर्ट नोटिस के आधार पर आवेदन करना उचित नहीं होगा.

उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना चाहिए. भर्ती से जुड़ी किसी भी नई सूचना या बदलाव के लिए भी आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहें.