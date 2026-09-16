Home > उत्तर प्रदेश > UPESSC Vacancy: यूपी में शिक्षक की नौकरी पाने का मौका, बस करना है ये काम, बेहतरीन मिलेगी सैलरी

UPESSC Vacancy: यूपी में शिक्षक की नौकरी पाने का मौका, बस करना है ये काम, बेहतरीन मिलेगी सैलरी

Sarkari Naukri UPESSC Assistant Teacher Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) में नौकरी (Govt Jobs) पाने का एक शानदार अवसर है. आवेदन करने से पहले दिए गए बातों को गौर से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 16, 2026 10:42:25 AM IST

UP Super TET Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.
UP Super TET Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.


UPESSC Assistant Teacher Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने असिस्टेंट टीचर भर्ती 2026 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है. विज्ञापन संख्या 05/2026 के तहत कुल 12,405 असिस्टेंट टीचर पदों पर भर्ती की जाएगी. आयोग के अनुसार ऑनलाइन OTR और आवेदन प्रक्रिया 16 सितंबर 2026 से शुरू हो रही है. उम्मीदवार जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in के जरिए अप्लाई कर सकते हैं.

इस भर्ती अभियान में दो श्रेणियों के पद शामिल हैं. बेसिक शिक्षा विभाग के तहत असिस्टेंट टीचर (अर्बन) के 11,508 पद हैं. वहीं, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत गैर-सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से जुड़े प्राइमरी वर्ग में 897 असिस्टेंट टीचर पद निर्धारित किए गए हैं. इस तरह दोनों श्रेणियों को मिलाकर भर्ती में 12,405 रिक्तियां हैं.

You Might Be Interested In

आवेदन से पहले OTR करना जरूरी

UPESSC ने आवेदन प्रक्रिया को One Time Registration (OTR) से जोड़ा है. यानी भर्ती फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवारों को आयोग के पोर्टल पर अपना OTR पूरा करना होगा. इसके बाद ही संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा. अभ्यर्थियों को सलाह है कि OTR करते समय नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक जानकारी और अन्य व्यक्तिगत विवरण ध्यान से भरें. आवेदन जमा करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारियों को दोबारा जांच लेना बेहतर रहेगा.

UP Super TET 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

विज्ञापन जारी: 15 सितंबर 2026
OTR/ऑनलाइन आवेदन शुरू: 16 सितंबर 2026
आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख: 15 अक्टूबर 2026
आवेदन में सुधार की अंतिम तारीख: 19 अक्टूबर 2026
प्रस्तावित परीक्षा: 3 और 4 दिसंबर 2026 

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

UP Super TET Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक
UP Super TET Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

पात्रता और योग्यता की जानकारी कहां मिलेगी?

इस भर्ती के लिए पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण, आवेदन शुल्क और अन्य शर्तों की पूरी जानकारी विस्तृत विज्ञापन एवं सूचना विवरणिका में दी गई है. इसलिए केवल शॉर्ट नोटिस के आधार पर आवेदन करना उचित नहीं होगा.

उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना चाहिए. भर्ती से जुड़ी किसी भी नई सूचना या बदलाव के लिए भी आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहें.

Tags: sarkari naukriUPESSCUPESSC Assistant Teacher Recruitment 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुबंई के 1 BHK में कैसी जिंदगी बिताती हैं आंचल...

September 16, 2026

राजपाल यादव को मिला सुप्रीम कोर्ट से आखिरी मौका

September 15, 2026

कौन हैं एलिसिया कौर?

September 15, 2026

मसूर की दाल ज्यादा खाने से क्या होता है?

September 14, 2026

देश के 8 सबसे चमत्कारी गणेश मंदिर, जहां पूरी होती...

September 14, 2026

भगवान गणेश पर बनीं 5 एनिमेटेड फिल्में

September 14, 2026
UPESSC Vacancy: यूपी में शिक्षक की नौकरी पाने का मौका, बस करना है ये काम, बेहतरीन मिलेगी सैलरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UPESSC Vacancy: यूपी में शिक्षक की नौकरी पाने का मौका, बस करना है ये काम, बेहतरीन मिलेगी सैलरी
UPESSC Vacancy: यूपी में शिक्षक की नौकरी पाने का मौका, बस करना है ये काम, बेहतरीन मिलेगी सैलरी
UPESSC Vacancy: यूपी में शिक्षक की नौकरी पाने का मौका, बस करना है ये काम, बेहतरीन मिलेगी सैलरी
UPESSC Vacancy: यूपी में शिक्षक की नौकरी पाने का मौका, बस करना है ये काम, बेहतरीन मिलेगी सैलरी
UPESSC Vacancy: यूपी में शिक्षक की नौकरी पाने का मौका, बस करना है ये काम, बेहतरीन मिलेगी सैलरी