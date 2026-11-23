UP Super TET City Intimation Slip 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने UP Super TET 2026 की एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपना परीक्षा जिला चेक कर सकते हैं. परीक्षा 3 और 4 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी.

12,405 पोस्ट के लिए एग्जाम होगा

इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 12,405 असिस्टेंट टीचर के पद भरे जाने हैं. इसमें बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के शहरी प्राइमरी स्कूलों में 11,508 पोस्ट और सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडेड प्राइमरी स्कूलों में 897 पोस्ट शामिल हैं. सिटी स्लिप जारी होने से कैंडिडेट्स को पहले से पता चल जाएगा कि उनका एग्जाम किस जिले में होगा.

UP Super TET सिटी स्लिप 2026 कैसे डाउनलोड करें?

कैंडिडेट्स नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का इस्तेमाल करके अपनी एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं.

सबसे पहले, कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर लॉगिन या लेटेस्ट अनाउंसमेंट सेक्शन खोलें.

एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2026 के तहत असिस्टेंट टीचर सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2026 सिटी इंटिमेशन स्लिप लिंक पर क्लिक करें.

अब, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या OTR लॉगिन डिटेल्स डालें.

ज़रूरी जानकारी भरें और सबमिट करें.

आपकी एग्जाम सिटी स्लिप स्क्रीन पर आ जाएगी.

इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सेव कर लें.

UP Super TET एडमिट कार्ड 2026 कब जारी होगा?

कमीशन ने अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया है. मिली जानकारी के मुताबिक, हॉल टिकट एग्जाम से करीब तीन दिन पहले 30 नवंबर, 2026 के आसपास जारी होने की उम्मीद है. हालांकि, फाइनल तारीख कमीशन की ऑफिशियल घोषणा से तय होगी. एडमिट कार्ड में कैंडिडेट का रोल नंबर, एग्जाम सेंटर का पूरा पता और एग्जाम की तारीख और समय जैसी ज़रूरी जानकारी होगी.

सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड में क्या अंतर है?

एग्जाम सिटी स्लिप में सिर्फ वह शहर या जिला होता है जिसमें कैंडिडेट एग्जाम देगा. इसमें एग्जाम सेंटर का पूरा पता होना ज़रूरी नहीं है. हालांकि, एडमिट कार्ड में डिटेल में पता और एग्जाम के निर्देश दिए गए हैं. इसलिए, कैंडिडेट को एग्जाम में बैठने के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा.