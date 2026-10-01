UP Shiksha Mitra Special TET 2026: शिक्षामित्रों को था Special TET में मौका मिलने का इंतजार, हाई कोर्ट के फैसले ने बदल दी पूरी तस्वीर

UP Shiksha Mitra Special TET 2026: उत्तर प्रदेश के करीब 1.43 लाख शिक्षामित्रों के बीच Special TET 2026 को लेकर चल रही उम्मीदों को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उन शिक्षामित्रों की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्हें विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की गई थी. जस्टिस मंजू रानी चौहान की पीठ ने स्पष्ट किया कि केवल नियमित TET के लिए पात्र होने से किसी उम्मीदवार को Special TET में शामिल होने का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता. अदालत ने यह भी कहा कि शिक्षामित्रों की कानूनी स्थिति सरकारी सेवा में नियुक्त शिक्षकों से अलग है.

कोर्ट के अनुसार, यदि कानून में किया गया कोई वर्गीकरण वैध उद्देश्य पर आधारित है, तो केवल अंतर होने के कारण उसे असंवैधानिक नहीं माना जा सकता.

220 शिक्षामित्रों ने दाखिल की थी याचिका

यह मामला पिछले साल सितंबर में सामने आया था, जब वसीम अहमद समेत करीब 220 शिक्षामित्रों ने हाई कोर्ट का रुख किया था. याचिकाकर्ताओं ने Special TET 2026 में शामिल होने का अवसर देने की मांग की थी. 24 सितंबर को मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था. अब कोर्ट के आदेश के बाद उन शिक्षामित्रों की उम्मीदों पर फिलहाल विराम लग गया है, जो इस परीक्षा के जरिए अपनी पात्रता पूरी करने की उम्मीद कर रहे थे.

Special TET 2026 कब और कैसे होगी?

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने Special TET के लिए 3 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया था. आवेदन प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू हुई थी. आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 4 अक्टूबर और आवेदन में सुधार की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर निर्धारित की गई है. परीक्षा 3 नवंबर 2026 को आयोजित होगी. पेपर 150 अंकों का होगा और सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे. परीक्षा के लिए ढाई घंटे का समय मिलेगा. खास बात यह है कि इसमें गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है.

किन शिक्षकों के लिए है Special TET?

यह विशेष परीक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत ऐसे शिक्षकों और शिक्षामित्रों के लिए निर्धारित है, जिन्होंने अभी तक TET या CTET उत्तीर्ण नहीं किया है. पहले से TET या CTET पास कर चुके शिक्षकों को इस परीक्षा में शामिल होने की जरूरत नहीं है. राज्य में करीब 73 हजार शिक्षामित्र ऐसे बताए जाते हैं, जिन्होंने अभी TET पास नहीं किया है, जबकि लगभग 70 हजार शिक्षामित्र UPTET उत्तीर्ण कर चुके हैं.

31 अगस्त 2028 तक TET पास करना जरूरी

पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर 2025 का आदेश भी महत्वपूर्ण है. इसके तहत मौजूदा शिक्षकों के लिए 31 अगस्त 2028 तक TET पास करना जरूरी किया गया है. ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट के ताजा फैसले के बाद शिक्षामित्रों के लिए आगे की कानूनी और प्रशासनिक स्थिति महत्वपूर्ण होगी. फिलहाल Special TET 2026 की पात्रता में बदलाव की उम्मीद इस फैसले के बाद कमजोर हुई है, जबकि TET की समयसीमा 2028 तक बनी हुई है.