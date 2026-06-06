UP Rojgar Mela 2026: यूपी के युवाओं के लिए बड़ा मौका, जानें आवेदन, योग्यता और जिलेवार शेड्यूल

UP Rojgar Mela 2026: उत्तर प्रदेश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है. राज्य के सेवायोजन विभाग द्वारा “रोजगार संगम” पोर्टल के माध्यम से UP Rojgar Mela 2026 का आयोजन किया जा रहा है. इस मेले का उद्देश्य राज्य के अलग-अलग जिलों में बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र और कॉन्ट्रैक्ट आधारित नौकरियों से जोड़ना है.

इस रोजगार मेले में हजारों रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी, जिससे युवाओं को अपने करियर की शुरुआत करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा.

आवेदन शुल्क और आयु सीमा की जानकारी

इस भर्ती प्रक्रिया की सबसे खास बात यह है कि इसमें आवेदन पूरी तरह निशुल्क है. किसी भी श्रेणी सामान्य, OBC, EWS, SC, ST या महिला उम्मीदवारों को कोई फीस नहीं देनी होगी. आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है. अधिकतम आयु सीमा संबंधित कंपनी और पद के अनुसार अलग-अलग होगी. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी दी जाएगी.

कौन कर सकता है आवेदन?

UP Rojgar Mela 2026 में विभिन्न शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसमें 10वीं और 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग और MBA धारक शामिल हैं. इसके अलावा पूर्व अग्निवीर और तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त युवा भी इसमें भाग ले सकते हैं. यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये नौकरियां मुख्य रूप से निजी कंपनियों या कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होंगी, लेकिन करियर की शुरुआत के लिए यह एक अच्छा अवसर माना जा रहा है.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

सबसे पहले sewayojan.up.nic.in वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर “Rojgar Mela 2026 Online Registration” लिंक पर क्लिक करें.

मोबाइल नंबर और ईमेल से रजिस्ट्रेशन करें.

लॉगिन आईडी प्राप्त करने के बाद फॉर्म भरें.

अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और श्रेणी दर्ज करें.

आवश्यक दस्तावेज जैसे फोटो, हस्ताक्षर और मार्कशीट अपलोड करें.

फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंट सुरक्षित रखें.

जिलेवार रोजगार मेला शेड्यूल

राज्य के कई जिलों में जून 2026 में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है.

अयोध्या: 8 और 12 जून (500+1205 पद)

बहराइच: 9–12 जून (155–161 पद)

बागपत: 11 जून (1169 पद)

भदोही: 5–9 जून (640–1428 पद)

कानपुर देहात: 11 जून (565 पद)

लखनऊ: 5 जून (210 पद)

मैनपुरी, फतेहपुर, महोबा, अंबेडकर नगर और मुरादाबाद में भी अलग-अलग तारीखों पर भर्ती मेले आयोजित होंगे.

युवाओं के लिए जरूरी सलाह

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और सभी जानकारी सही भरें. गलत जानकारी से आवेदन निरस्त हो सकता है. UP Rojgar Mela 2026 युवाओं के लिए रोजगार पाने का एक महत्वपूर्ण मंच है, जो उन्हें निजी क्षेत्र में बेहतर अवसरों से जोड़ सकता है.