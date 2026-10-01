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UP Police SI Recruitment 2025: दरोगा भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, 4,543 चयनित अभ्यर्थियों को अब क्या करना होगा?

UP Police SI Recruitment 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाई है. 4,543 पदों की भर्ती और आंसर की विवाद से जुड़ी पूरी जानकारी यहां पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: October 1, 2026 12:07:35 PM IST

UP Police SI Recruitment 2025: जिस नियुक्ति पत्र का था इंतजार, उस पर लग गई रोक
UP Police SI Recruitment 2025: जिस नियुक्ति पत्र का था इंतजार, उस पर लग गई रोक


UP Police SI Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश में दरोगा बनने का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ओर से आयोजित यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 में नियुक्ति पत्र जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है.

इस आदेश के बाद उन अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है, जो अंतिम परिणाम आने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे थे. बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित करने की तैयारी चल रही थी.

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4,543 पदों पर हुई थी भर्ती

उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन 12 अगस्त 2025 को जारी किया गया था. भर्ती के लिए करीब 15.75 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे. लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च को दो-दो पालियों में आयोजित की गई, जिसमें लगभग 10.77 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए. लिखित परीक्षा का परिणाम 7 मई को घोषित किया गया था. इसमें 12,733 अभ्यर्थियों को भर्ती की अगली प्रक्रिया के लिए योग्य माना गया. इसके बाद अंतिम परिणाम 14 जुलाई को जारी किया गया.

आंसर की में बदलाव बना विवाद की वजह

मामले में याचिकाकर्ताओं की मुख्य आपत्ति परीक्षा की उत्तर कुंजी से जुड़ी बताई गई है. अधिवक्ता संजय कुमार यादव के अनुसार, भर्ती बोर्ड ने 23 मार्च को प्रोविजनल आंसर की जारी की थी. इसके बाद 7 मई को लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करते समय फाइनल आंसर की में कुछ सवालों के उत्तर बदले गए. अभ्यर्थियों का कहना है कि बदले गए उत्तरों का असर उनके प्राप्त अंकों पर पड़ा. चूंकि प्रत्येक प्रश्न के अंक महत्वपूर्ण थे, इसलिए कुछ उम्मीदवार मामूली अंतर से अगले चरण से बाहर हो गए. कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी बताए गए हैं, जो प्रक्रिया में आगे बढ़े, लेकिन अंतिम परिणाम में एक-दो अंकों के अंतर से चयन से बाहर हो गए.

अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल

याचिकाकर्ताओं की ओर से दावा किया गया है कि बदले गए प्रश्नों और उत्तरों को लेकर भर्ती बोर्ड के समक्ष आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं, लेकिन इन पर अपेक्षित विचार नहीं किया गया. इसके बाद प्रभावित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख किया. न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए फिलहाल नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाई है. अब सभी की नजरें 5 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं. उस दिन कोर्ट के समक्ष भर्ती प्रक्रिया और उत्तर कुंजी से जुड़े विवाद पर आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है.

UP Police SI Recruitment 2025: आगे क्या?

फिलहाल चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र के लिए अदालत की अगली कार्यवाही का इंतजार करना होगा. हाईकोर्ट के अगले आदेश के बाद ही भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर तस्वीर अधिक स्पष्ट होगी. अभ्यर्थियों के लिए यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लाखों उम्मीदवारों की मेहनत और हजारों पदों पर होने वाली नियुक्ति का भविष्य इस कानूनी विवाद से जुड़ा हुआ है.

Tags: allahabad high courtUP PoliceUP Police SI Recruitment 2025
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