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UP Police SI PET 2025 Exam Date: यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा की बदली तारीख, यहां से डाउनलोड करें नया एडमिट कार्ड

UPPRPB ने UP Police SI PET 2025 की परीक्षा तिथियों और परीक्षा केंद्र में बदलाव किया है. नई PET डेट, नया परीक्षा केंद्र और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की पूरी जानकारी नीचे देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 29, 2026 4:14:21 PM IST

UP Police SI PET 2025 की परीक्षा डेट बदली गई है.
UP Police SI PET 2025 की परीक्षा डेट बदली गई है.


UP Police SI PET 2025 Exam Date: अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2025 की फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने भारी बारिश और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए कुछ उम्मीदवारों के लिए PET परीक्षा की तारीख और परीक्षा केंद्र में बदलाव किया है. ऐसे सभी अभ्यर्थियों को नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना अनिवार्य होगा.

उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बोर्ड ने उम्मीदवारों की सुरक्षा और परीक्षा के सुचारु संचालन को ध्यान में रखते हुए PET का कार्यक्रम आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है. यह बदलाव केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए लागू होगा, जिनके परीक्षा केंद्र प्रभावित हुए हैं.

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नई PET परीक्षा तिथियां

पहले PET का आयोजन 29 जून, 30 जून और 1 जुलाई 2026 (रिजर्व डे) को होना था. अब संशोधित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा दो दिन आगे बढ़ा दी गई है.

29 जून 2026 की परीक्षा अब 1 जुलाई 2026 को होगी.
30 जून 2026 की परीक्षा अब 2 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी.
1 जुलाई 2026 (रिजर्व डे) अब 3 जुलाई 2026 (रिजर्व डे) के रूप में निर्धारित किया गया है.

जिन उम्मीदवारों की परीक्षा तिथि बदली गई है, उन्हें नई तारीख के अनुसार ही परीक्षा में शामिल होना होगा.

परीक्षा केंद्र में भी हुआ बदलाव

बोर्ड ने केवल परीक्षा की तारीख ही नहीं बदली है, बल्कि कुछ उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्र भी परिवर्तित किए हैं. जिन अभ्यर्थियों को पहले 26वीं बटालियन PAC, गोरखपुर में PET के लिए बुलाया गया था, उन्हें अब 35वीं बटालियन PAC, लखनऊ में रिपोर्ट करना होगा. ऐसे उम्मीदवारों को पुराने एडमिट कार्ड के बजाय नया एडमिट कार्ड लेकर ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा.

नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना जरूरी

UPPRPB ने प्रभावित उम्मीदवारों से अपील की है कि वे आधिकारिक वेबसाइट से नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करें. नए एडमिट कार्ड में संशोधित परीक्षा तिथि, रिपोर्टिंग समय और नए परीक्षा केंद्र की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी. पुराने एडमिट कार्ड के आधार पर परीक्षा केंद्र पहुंचने से परेशानी हो सकती है.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

यदि आप UP Police SI PET 2025 में शामिल होने वाले उम्मीदवार हैं, तो अपनी परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड की सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें. समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखें. मौसम की स्थिति को देखते हुए यात्रा की योजना पहले से बनाना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा. समय पर सही जानकारी प्राप्त करना और नए निर्देशों का पालन करना ही आपकी परीक्षा प्रक्रिया को आसान और सफल बनाएगा.

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Tags: UP PoliceUP Police SI
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