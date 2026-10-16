UP Police Selection: बस्ती के 5 बचपन के दोस्तों ने एक साथ हासिल की वर्दी, संघर्ष की कहानी कर देगी भावुक

UP Police Success Story: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक छोटे से गांव से आई सफलता की खबर ने साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो सकते हैं. हरैया क्षेत्र के डुबौलिया ब्लॉक स्थित नंदेकुआं गांव के पांच बचपन के दोस्तों का उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद पर चयन हुआ है. उनकी इस उपलब्धि से परिवारों में खुशियां हैं और पूरे गांव में गर्व का माहौल है.

यह कहानी केवल पांच युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने की नहीं, बल्कि दोस्ती, संघर्ष, आत्मविश्वास और लगातार मेहनत के दम पर सपनों को साकार करने की भी है.

बचपन की दोस्ती बनी सफलता का मजबूत आधार

उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित इन पांच युवाओं के नाम अंकेश सत्यम दुबे, आदर्श द्विवेदी, दीपक दुबे, आदित्यनाथ दुबे और रोहित प्रजापति हैं. सभी बस्ती जिले के नंदेकुआं गांव के रहने वाले हैं. इनके पिता के नाम क्रमशः कृष्ण कुमार, कृष्ण कुमार, श्रीकांत, महात्मा प्रसाद और शिव प्रसाद हैं. पांचों दोस्तों ने अलग-अलग स्कूलों से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने सरकारी नौकरी हासिल करने और जनसेवा के क्षेत्र में करियर बनाने का लक्ष्य तय किया. उनकी राह में कई चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ा.

आर्थिक तंगी के बीच जारी रखी पढ़ाई

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान आर्थिक परेशानियां भी उनके सामने थीं. सीमित संसाधनों के बावजूद इन युवाओं ने अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दी और अपने सपनों से समझौता नहीं किया. अंकेश सत्यम दुबे ने तैयारी का खर्च जुटाने के लिए गांव के पास एक निजी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया. वहीं, आदर्श द्विवेदी शाम के समय घर पर छोटे बच्चों को पढ़ाते थे. इस तरह दोनों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी. उनके इस प्रयास से पता चलता है कि परिस्थितियां कठिन होने पर भी सही योजना और मेहनत के साथ आगे बढ़ा जा सकता है.

हर शाम साथ पढ़ाई, एक-दूसरे का बढ़ाया हौसला

इन पांचों दोस्तों की तैयारी का सबसे खास पहलू उनका आपसी सहयोग था. वे हर शाम एक साथ बैठते, मोबाइल फोन की मदद से महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करते और एक-दूसरे के साथ सवालों पर चर्चा करते थे. जहां किसी विषय में कमजोरी होती, वहां दोस्त मिलकर उसे समझने की कोशिश करते. लगातार पढ़ाई के साथ एक-दूसरे का मनोबल बढ़ाना उनकी तैयारी का अहम हिस्सा रहा. इस सामूहिक प्रयास ने उन्हें मुश्किल समय में भी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद की.

दूसरी परीक्षाओं में भी दिखाया दम

पुलिस भर्ती के अलावा इन युवाओं ने अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अपनी क्षमता साबित की. आदर्श द्विवेदी का चयन पहले राजस्व लेखपाल पद पर हो चुका था, जबकि आदित्यनाथ दुबे ने SSC GD परीक्षा पास की थी. इनमें से कुछ युवाओं का चयन पूर्व में दिल्ली पुलिस की भर्ती प्रक्रिया में भी हुआ था.

परिवार के आशीर्वाद से मिली कामयाबी

पांचों दोस्तों ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता के आशीर्वाद, परिवार के सहयोग और अच्छे संस्कारों को दिया. उनकी उपलब्धि उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सीमित साधनों के बीच सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं. नंदेकुआं गांव के इन युवाओं की कहानी बताती है कि सफलता के लिए महंगे संसाधनों से ज्यादा जरूरी है निरंतर प्रयास, अनुशासन और सही साथ. जब दोस्त एक-दूसरे की ताकत बन जाते हैं, तो कठिन लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं.