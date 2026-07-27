UP Police Constable Result 2026 Declare Date: यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट जल्द, ऐसे यहां कर पाएंगे चेक

UP Police Constable Result 2026 Declare Date: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) जल्द ही UP Police Constable Result 2026 जारी कर सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लिखित परीक्षा का परिणाम जुलाई 2026 के आखिरी सप्ताह में घोषित होने की संभावना है. जिन उम्मीदवारों ने 8, 9 और 10 जून 2026 को आयोजित परीक्षा में भाग लिया था, वे आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर अपना रिजल्ट और मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकेंगे.

इस भर्ती अभियान के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 32,679 कांस्टेबल पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा.

जुलाई के आखिर में आ सकता है UP Police Constable Result 2026

UPPRPB ने परीक्षा के बाद 20 जून 2026 को प्रोविजनल आंसर-की जारी की थी और उम्मीदवारों से आपत्तियां मांगी थीं. अब आपत्तियों के निस्तारण के बाद बोर्ड अंतिम परिणाम तैयार कर रहा है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि रिजल्ट जल्द ही आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा.

परीक्षा पैटर्न और मार्किंग स्कीम

UP Police Constable भर्ती परीक्षा ऑफलाइन OMR आधारित मोड में आयोजित की गई थी. प्रश्नपत्र में कुल 150 प्रश्न थे, जिनके लिए अधिकतम 300 अंक निर्धारित थे. परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू थी, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.5 अंक काटे गए.

संभावित कट-ऑफ 2026

हालांकि आधिकारिक कट-ऑफ रिजल्ट के साथ जारी होगी, लेकिन विभिन्न परीक्षा विशेषज्ञों के विश्लेषण के आधार पर संभावित कट-ऑफ इस प्रकार मानी जा रही है:

सामान्य (UR): पुरुष 185–195, महिला 180–190

OBC: पुरुष 175–185, महिला 170–180

SC: पुरुष 150–160, महिला 145–155

ST: पुरुष 115–125, महिला 110–120

कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को भर्ती के अगले चरणों के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.

रिजल्ट के बाद क्या होगा?

लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV), फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से गुजरना होगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 से शुरू हो सकती है.

PST के लिए जरूरी शारीरिक मानक

पुरुष सामान्य, OBC और SC उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 168 सेमी तथा ST उम्मीदवारों की 160 सेमी होनी चाहिए. वहीं महिला सामान्य, OBC और SC उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 152 सेमी और ST वर्ग की महिलाओं के लिए 147 सेमी निर्धारित है. महिला उम्मीदवारों का न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना अनिवार्य होगा. पुरुष अभ्यर्थियों की छाती में निर्धारित माप के अनुसार कम से कम 5 सेमी का फैलाव होना चाहिए.

PET में कितना दौड़ना होगा?

फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट केवल क्वालिफाइंग होगा. पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर और महिला उम्मीदवारों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी. यह चरण अंतिम चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

रिजल्ट जारी होने से पहले उम्मीदवार अपने लॉगिन विवरण तैयार रखें और आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित नजर बनाए रखें. साथ ही शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, निवास प्रमाणपत्र और आरक्षण से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो.

UP Police Constable Result 2026 का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं. परिणाम घोषित होते ही मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ के आधार पर चयन प्रक्रिया का अगला चरण शुरू होगा.