UP Police Constable Exam में नकल माफियाओं पर सख्ती, पकड़े गए तो संपत्ति तक होगी जब्त

UP Police Constable Exam 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कड़े कदम उठाए हैं. परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों, सॉल्वर गैंग और प्रश्नपत्र से जुड़ी जानकारी लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई सॉल्वर या नकल माफिया पकड़ा जाता है, तो केवल गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि उसकी चल और अचल संपत्तियों को भी जब्त किया जा सकता है.

भर्ती बोर्ड के अनुसार, परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था की गई है. यदि किसी व्यक्ति की संलिप्तता सॉल्वर गिरोह या परीक्षा में धोखाधड़ी से जुड़ी गतिविधियों में पाई जाती है, तो जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट सीधे संबंधित जिले के जिलाधिकारी को भेजेंगे. इसके बाद संपत्ति जब्ती जैसी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

सोशल मीडिया पर प्रश्न साझा करना पूरी तरह प्रतिबंधित

बोर्ड ने अभ्यर्थियों और आम लोगों को चेतावनी दी है कि परीक्षा के प्रश्न, प्रश्नपत्र या उनसे संबंधित किसी भी सामग्री को सोशल मीडिया पर साझा करना, उसका विश्लेषण करना या चर्चा करना कानूनन प्रतिबंधित है. अधिकारियों का कहना है कि कुछ लोग परीक्षा से पहले और बाद में प्रश्नपत्रों को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाने की कोशिश करते हैं, जिससे परीक्षा की गोपनीयता प्रभावित होती है.

7 साल तक की जेल और लाखों का जुर्माना

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2024 के तहत परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ सख्त दंड का प्रावधान किया गया है. पहली बार दोषी पाए जाने पर आरोपी को अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. वहीं दोबारा अपराध करने पर आजीवन कारावास के साथ 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.

8 से 10 जून तक होगी परीक्षा

UP Police Constable Recruitment Exam 2026 का आयोजन 8, 9 और 10 जून को किया जाएगा. भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 32,679 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं. इस परीक्षा में प्रदेशभर से 28 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है. परीक्षा के लिए 75 जिलों में कुल 1183 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों की भागीदारी को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष तैयारी की गई है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए विशेष निर्देश

मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाह, पेपर लीक या अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. साथ ही सभी जिलों को यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा केंद्रों पर निगरानी को लेकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापकों को अपनी जिम्मेदारियां पूरी सतर्कता के साथ निभाने को कहा गया है.

निष्पक्ष परीक्षा कराने पर पूरा फोकस

सरकार और भर्ती बोर्ड का उद्देश्य लाखों युवाओं को निष्पक्ष अवसर प्रदान करना है. इसी वजह से परीक्षा से पहले सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और किसी भी अफवाह या भ्रामक जानकारी से दूर रहें.