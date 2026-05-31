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UP Police Constable City Slip 2026 Released: यूपी पुलिस कांस्टेबल सिटी स्लिप जारी, आसानी से ऐसे करें चेक

UP Police Constable City Slip 2026 जारी हो गई है. उम्मीदवार अब परीक्षा शहर, तिथि और शिफ्ट की जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: May 31, 2026 11:36:33 AM IST

UP Police Constable City Intimation Slip जारी हो गई है.
UP Police Constable City Intimation Slip जारी हो गई है.


UP Police Constable City Slip 2026 Released: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए परीक्षा शहर सूचना पर्ची (City Intimation Slip) जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने 32,679 कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन किया है, वे अब अपने आवंटित परीक्षा शहर, परीक्षा तिथि और शिफ्ट संबंधी जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं. उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.

यह सूचना पर्ची उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र के शहर और परीक्षा कार्यक्रम की अग्रिम जानकारी देने के उद्देश्य से जारी की गई है, ताकि वे अपनी यात्रा और अन्य आवश्यक तैयारियां समय रहते कर सकें.

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कब आयोजित होगी UP पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2026?

भर्ती बोर्ड द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा 8 जून, 9 जून और 10 जून 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऑफलाइन मोड में होगी. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा सुबह और दोपहर की अलग-अलग शिफ्टों में आयोजित की जाएगी.

शहर सूचना पर्ची में क्या-क्या जानकारी मिलेगी?

सिटी इंटिमेशन स्लिप में उम्मीदवारों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं, जिनमें शामिल हैं:

उम्मीदवार का नाम
पंजीकरण संख्या
परीक्षा शहर और जिला
निर्धारित परीक्षा तिथि
परीक्षा शिफ्ट का विवरण
महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी विवरणों को ध्यानपूर्वक जांच लें और किसी भी त्रुटि की स्थिति में संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें.

UP Police Constable City Slip 2026 ऐसे करें डाउनलोड 

UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर उपलब्ध “UP Police Constable City Slip 2026” लिंक पर क्लिक करें.
अपनी पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि दर्ज करें.
‘Submit’ बटन पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर परीक्षा शहर, परीक्षा तिथि और शिफ्ट का विवरण दिखाई देगा.
भविष्य की आवश्यकता के लिए पर्ची डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

एडमिट कार्ड कब जारी होगा?

भर्ती बोर्ड के अनुसार यूपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2026 जल्द ही जारी किया जाएगा. संभावना है कि प्रवेश पत्र 1 जून से 3 जून 2026 के बीच उपलब्ध करा दिए जाएंगे. उम्मीदवारों को नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहने की सलाह दी गई है. ध्यान रहे कि City Intimation Slip केवल परीक्षा शहर और समय-सारिणी की जानकारी प्रदान करती है. परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को अलग से जारी किया जाने वाला एडमिट कार्ड साथ ले जाना अनिवार्य होगा.

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