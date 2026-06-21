UP Police Answer Key 2026 Released: यूपी पुलिस कांस्टेबल आंसर की uppbpb.gov.in पर जारी, ऐसे करें डाउनलोड

UP Police Constable Answer Key 2026 Released: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने UP पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है. परीक्षा में शामिल लाखों उम्मीदवार अब आधिकारिक उत्तरों का मिलान कर अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं. बोर्ड ने उम्मीदवारों को आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी दिया है, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बन सके.

UP पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन 8, 9 और 10 जून 2026 को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. परीक्षा ऑफलाइन मोड में OMR शीट के माध्यम से आयोजित हुई थी. अब आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि परीक्षा में उनका प्रदर्शन कैसा रहा. भर्ती बोर्ड की ओर से जारी इस प्रोविजनल आंसर की का उद्देश्य उम्मीदवारों को मूल्यांकन प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर देना है ताकि किसी भी संभावित त्रुटि को समय रहते सुधारा जा सके.

23 जून तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि आंसर की में दिए गए किसी प्रश्न का उत्तर गलत है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है. बोर्ड ने 20 जून से 23 जून 2026 तक आपत्तियां स्वीकार करने की सुविधा उपलब्ध कराई है. उम्मीदवारों द्वारा भेजी गई सभी आपत्तियों की विशेषज्ञों की टीम द्वारा समीक्षा की जाएगी. यदि किसी आपत्ति को सही पाया जाता है तो अंतिम आंसर की में आवश्यक संशोधन किया जाएगा. इसके बाद ही परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे.

ऐसे डाउनलोड करें UP पुलिस कॉन्स्टेबल आंसर की

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें परीक्षा की तारीख और संबंधित शिफ्ट का चयन करना होगा. आंसर की PDF फॉर्मेट में उपलब्ध कराई गई है, जिसे डाउनलोड करके उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं. आंसर की की मदद से अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम से पहले ही अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं और आगे की चयन प्रक्रिया के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं.

32,679 पदों पर होगी भर्ती

यह भर्ती अभियान उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कुल 32,679 कॉन्स्टेबल पदों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है. इन पदों में सिविल पुलिस और अन्य समकक्ष श्रेणियों की रिक्तियां शामिल हैं. आवेदन के लिए उम्मीदवारों का 12वीं पास होना अनिवार्य था. आयु सीमा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 18 से 28 वर्ष और महिला उम्मीदवारों के लिए 18 से 31 वर्ष निर्धारित की गई थी.

चयन प्रक्रिया में होंगे कई चरण

लिखित परीक्षा केवल चयन प्रक्रिया का पहला चरण है. इसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन (Document Verification), फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और मेडिकल परीक्षा से गुजरना होगा. सभी चरणों में सफल अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी. इसके बाद योग्य उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश पुलिस में नियुक्ति दी जाएगी. UP पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2026 राज्य की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रियाओं में से एक मानी जा रही है, जिसमें लाखों युवाओं ने सरकारी नौकरी पाने के सपने के साथ हिस्सा लिया है.

ये भी पढ़ें…

MPPSC Main Exam 2025: एमपीपीएससी मेंस एग्जाम शेड्यूल में बदलाव, अब इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

NEET पेपर लीक विवाद के बावजूद लातूर पर कायम है छात्रों का भरोसा, हजारों युवाओं का बना हुआ है पसंदीदा एजुकेशन हब