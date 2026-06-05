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UP Police Constable Admit Card 2026 Released: यूपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

UP Police Constable Admit Card 2026 जारी हो गया है. उम्मीदवार सीधे इस लिंक uppbpb.gov.in के जरिए भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 5, 2026 11:45:32 AM IST

UP Police Constable Admit Card 2026 जारी हो गया है.
UP Police Constable Admit Card 2026 जारी हो गया है.


UP Police Constable Admit Card 2026 Released: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने UP पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in के माध्यम से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. बोर्ड द्वारा परीक्षा की प्रत्येक तारीख के लिए अलग-अलग एडमिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं ताकि उम्मीदवारों को समय पर आवश्यक जानकारी मिल सके.

8 जून 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 5 जून को उपलब्ध करा दिए गए हैं. वहीं 9 जून की परीक्षा के लिए हॉल टिकट 6 जून और 10 जून की परीक्षा के लिए 7 जून 2026 को जारी किए जाएंगे.

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कब होगी UP पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा 2026?

UP पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और अन्य निर्देशों की जानकारी अपने एडमिट कार्ड से अवश्य जांच लें.

UP Police Constable Admit Card 2026 ऐसे करें डाउनलोड

UP Police की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर उपलब्ध “UP Police Admit Card 2026” लिंक पर क्लिक करें.
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि या अन्य आवश्यक लॉगिन विवरण दर्ज करें.
‘Submit’ बटन पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर दिखाई दे रहे एडमिट कार्ड को ध्यानपूर्वक जांचें.
हॉल टिकट डाउनलोड करें और भविष्य की आवश्यकता के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

परीक्षा पैटर्न: जानें क्या होगा पेपर का स्वरूप

लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ (Objective Type) होगी, जिसमें कुल 300 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे निर्धारित की गई है.

प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे:

जनरल नॉलेज (General Knowledge)
जनरल हिंदी (General Hindi)
न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी(Numerical and Mental Ability)
मेंटल एबिलिटी आईक्यू और रीजनिंग एबिलिटी (Mental Aptitude, IQ and Reasoning Ability)

उम्मीदवारों को बेहतर प्रदर्शन के लिए सभी विषयों की संतुलित तैयारी करने की सलाह दी जाती है.

32 हजार से अधिक पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 32,679 रिक्त पदों को भरा जाएगा. इनमें विभिन्न श्रेणियों के पद शामिल हैं, जैसे:

कॉन्स्टेबल सिविल पुलिस – 10,469 पद
कॉन्स्टेबल PAC/आर्म्ड पुलिस – 15,131 पद
कॉन्स्टेबल स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स – 1,341 पद
महिला बटालियन के लिए लेडी कॉन्स्टेबल – 2,282 पद
कॉन्स्टेबल माउंटेड पुलिस – 71 पद
जेल वार्डर – 3,385 पद

यह भर्ती अभियान राज्य के युवाओं के लिए पुलिस विभाग में करियर बनाने का एक बड़ा अवसर माना जा रहा है.

Tags: admit cardhome-hero-pos-2UP PoliceUp Police Constable
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