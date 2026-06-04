UP Police Constable Admit Card 2026: 5 जून से हॉल टिकट जारी होने की संभावना, ऐसे करें डाउनलोड

UP Police Constable Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) जल्द ही यूपी पुलिस कांस्टेबल का एडमिट कार्ड जारी करने की तैयारी में है. भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन करने वाले लाखों उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं. बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, अभ्यर्थियों के हॉल टिकट उनकी परीक्षा तिथि से तीन दिन पहले उपलब्ध कराए जाएंगे.

यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा 8 जून से शुरू होने वाली है. ऐसे में परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 5 जून 2026 से जारी होने की संभावना है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपने लॉगिन विवरण की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

कब होगी UP Police Constable परीक्षा?

UP Police Constable Recruitment Exam 2026 का आयोजन 8, 9 और 10 जून 2026 को किया जाएगा. परीक्षा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी. भर्ती बोर्ड ने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए पहले ही सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है, जिससे अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा शहर की जानकारी मिल चुकी है. यह व्यवस्था उम्मीदवारों को यात्रा और अन्य जरूरी तैयारियां समय रहते पूरी करने में मदद करती है.

एडमिट कार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

UP Police Constable Admit Card 2026 उम्मीदवारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक होगा. इसमें कई आवश्यक जानकारियां दर्ज होंगी, जिनमें शामिल हैं:

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर और पंजीकरण संख्या

परीक्षा तिथि

परीक्षा केंद्र का नाम और पता

रिपोर्टिंग समय

परीक्षा शिफ्ट का विवरण

गेट बंद होने का समय

उम्मीदवार की फोटो और हस्ताक्षर

परीक्षा दिवस के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें.

UP Police Admit Card 2026 ऐसे करें डाउनलोड

UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट upprpb.in पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध “UP Police Constable Admit Card 2026” लिंक पर क्लिक करें.

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें.

सबमिट बटन पर क्लिक करें.

आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

भविष्य के उपयोग के लिए इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें.

किसी गलती की स्थिति में क्या करें?

यदि एडमिट कार्ड में नाम, फोटो, परीक्षा केंद्र या किसी अन्य जानकारी में त्रुटि दिखाई देती है, तो उम्मीदवारों को तुरंत भर्ती बोर्ड से संपर्क करना चाहिए. परीक्षा तिथि से पहले समस्या का समाधान कराना बेहद जरूरी है ताकि परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

32,679 पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कुल 32,679 कांस्टेबल पदों को भरा जाएगा. यह राज्य की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती प्रक्रियाओं में से एक मानी जा रही है.