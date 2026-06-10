UP Police Bharti: सरकारी नौकरी की ऐसी लालसा, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में दौड़ पड़े BTech, MSc डिग्रीधारी

UP Police Constable Bharti: उत्तर प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 इस बार सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि देश में बढ़ती बेरोज़गारी की एक बड़ी तस्वीर बनकर सामने आई है. राज्य के सभी 75 जिलों में 8, 9 और 10 जून को आयोजित इस परीक्षा में 32,679 पदों के लिए लगभग 28.86 लाख उम्मीदवार शामिल हुए. इस परीक्षा की सबसे बड़ी सच्चाई यह रही कि इसमें शामिल अधिकांश उम्मीदवार उच्च शिक्षित हैं.

कई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, पोस्ट-ग्रेजुएट और प्रोफेशनल डिग्रीधारी युवा केवल एक स्थायी नौकरी की तलाश में इस परीक्षा में बैठे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बलिया के MSc डिग्रीधारी उम्मीदवार चंद्र शेखर गुप्ता ने बताया कि उनके पास विकल्प सीमित हैं और सरकारी नौकरी ही एकमात्र भरोसा बचा है. वहीं बस्ती की BTech ग्रेजुएट चंद्रकला श्रीवास्तव ने कहा कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अवसर कम हैं, इसलिए उपलब्ध किसी भी नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है.

पढ़े-लिखे युवाओं की मजबूरी: डिग्री के बावजूद नौकरी की तलाश

BA और टीचिंग योग्यता रखने वाली गोरखपुर की वंदना चौहान ने बताया कि वर्षों से भर्ती न आने के कारण उन्हें अब पुलिस परीक्षा का सहारा लेना पड़ा. देवरिया के MA ग्रेजुएट आशीष सिंह ने भी कहा कि नौकरी के अवसर योग्यता के अनुसार नहीं मिल रहे, इसलिए हर अवसर के लिए संघर्ष करना पड़ता है. परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों ने पेपर लीक और परीक्षा सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई. हालांकि प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे, मेटल डिटेक्टर और मल्टी-लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की है.

यात्रा और भीड़ बनी बड़ी चुनौती

परीक्षा के कारण राज्यभर में रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर भारी भीड़ देखने को मिली. लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर कई उम्मीदवार रातभर इंतजार करते और परीक्षा की तैयारी करते नजर आए. रायबरेली के एक उम्मीदवार शिवम कुमार को ट्रेन में तकनीकी समस्या के कारण पैदल यात्रा करनी पड़ी ताकि वे समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सकें. उन्होंने बताया कि परिवार की उम्मीदें उनके लिए सबसे बड़ा दबाव हैं और वे चाहते हैं कि परीक्षा निष्पक्ष तरीके से हो.

आर्थिक राहत और सरकारी सहयोग

उम्मीदवारों की मदद के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने एडमिट कार्ड दिखाने पर बस किराए में 50% छूट दी, जिससे यात्रा का आर्थिक बोझ काफी कम हुआ. UP Police Constable Exam 2026 सिर्फ एक भर्ती परीक्षा नहीं, बल्कि लाखों युवाओं की उम्मीदों, संघर्ष और बेरोज़गारी की वास्तविक तस्वीर को सामने लाती है. यह परीक्षा दिखाती है कि सरकारी नौकरी की दौड़ में आज भी कितनी बड़ी प्रतिस्पर्धा और चुनौती मौजूद है.