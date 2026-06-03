UP Police Admit Card 2026 Date: यूपी पुलिस एडमिट कार्ड जल्द हो सकता है जारी, ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

UP Police Admit Card 2026 Date: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा आयोजित होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. बोर्ड ने 1 जून 2026 को परीक्षा शहर सूचना पर्ची (City Intimation Slip) जारी कर दी है. अब अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड का इंतजार है, जो इस सप्ताह जारी होने की संभावना जताई जा रही है.

हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक एडमिट कार्ड जारी करने की आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन परीक्षा 8 जून 2026 से शुरू होने वाली है. ऐसे में उम्मीदवारों को उम्मीद है कि प्रवेश पत्र 5 या 6 जून तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे.

कब और कहां से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड?

एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार इसे UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे. परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक होगा. इसके बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. पिछली भर्ती परीक्षा के दौरान एडमिट कार्ड 20 अगस्त 2024 को जारी किए गए थे, जबकि परीक्षा 23 अगस्त से शुरू हुई थी. इसी आधार पर इस बार भी परीक्षा से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होने की संभावना है.

UP Police Admit Card 2026 ऐसे करें डाउनलोड

UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध “UP Police Constable Admit Card 2026” लिंक पर क्लिक करें.

अपनी लॉगिन जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.

‘Submit’ बटन पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा.

इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

एडमिट कार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होंगी, जिनमें शामिल हैं:

उम्मीदवार का नाम

पंजीकरण संख्या

परीक्षा तिथि

परीक्षा केंद्र का नाम और पता

शिफ्ट का समय

रिपोर्टिंग समय

गेट बंद होने का समय

उम्मीदवार की फोटो और हस्ताक्षर

परीक्षा पैटर्न: जानिए कितने अंक की होगी परीक्षा

UPPRPB भर्ती परीक्षा 8 जून से 10 जून 2026 तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा ऑफलाइन मोड में विभिन्न पालियों में आयोजित होगी.

परीक्षा की मुख्य विशेषताएं:

कुल प्रश्न: 150

प्रश्नों का प्रकार: वस्तुनिष्ठ (MCQ)

प्रत्येक प्रश्न: 2 अंक

कुल अंक: 300

परीक्षा अवधि: 2 घंटे

नकारात्मक अंकन: प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.5 अंक की कटौती

सुबह और दोपहर दोनों पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसलिए उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड में दिए गए समय और दिशा-निर्देशों का विशेष ध्यान रखना होगा.

32,679 पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयों में कुल 32,679 कांस्टेबल पदों को भरा जाएगा. बड़ी संख्या में उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं, इसलिए प्रतिस्पर्धा भी काफी कड़ी रहने की संभावना है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें और एडमिट कार्ड जारी होते ही उसे डाउनलोड कर लें.