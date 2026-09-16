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UP PGT Vacancy:TET नहीं दिया है? फिर भी UP PGT भर्ती में मिलेगा मौका, बस इन 5 आरक्षण नियमों को समझ लें

Sarkari Naukri UP PGT Notification 2026: उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. UPESSC ने PGT भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है.

By: Munna Verma | Published: September 16, 2026 2:48:13 PM IST

UP PGT Recruitment 2026 Sarkari Naukri: यूपी में शिक्षक बनने का बढ़िया मौका है.
UP PGT Recruitment 2026 Sarkari Naukri: यूपी में शिक्षक बनने का बढ़िया मौका है.


UP PGT Notification 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट सामने आया है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कुल 2,607 प्रवक्ता पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. 

आवेदन प्रक्रिया 18 सितंबर 2026 से शुरू होगी, जबकि इच्छुक अभ्यर्थी 17 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. लिखित परीक्षा 15 और 16 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित है.

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बिना TET भी PGT भर्ती में मौका

इस भर्ती की सबसे अहम बात यह है कि PGT पद के लिए TET या CTET अनिवार्य नहीं है. हालांकि उम्मीदवारों को संबंधित विषय में निर्धारित पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और अन्य जरूरी शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी. B.Ed. सहित पद के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा. आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2026 को उम्मीदवार की उम्र 21 से 62 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

2,607 पदों में किस तरह होगी भर्ती?

घोषित रिक्तियों में 2,329 पद बालक विद्यालयों और 278 पद बालिका विद्यालयों के लिए हैं. अलग-अलग विषयों में नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र जैसे विषय शामिल हैं.

आरक्षण से जुड़े ये 5 नियम न भूलें

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है:

श्रेणी सही दर्ज करें: ऑनलाइन आवेदन में अपनी पात्र आरक्षित श्रेणी का सही चयन करें.
एकाधिक आरक्षण: एक से अधिक श्रेणियों में पात्रता होने पर लागू नियमों के अनुसार अनुमन्य लाभ ही मिलेगा.
दूसरे राज्य के उम्मीदवार: अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश की आरक्षित श्रेणियों से मिलने वाले लाभ के लिए संबंधित नियमों का पालन करना होगा और उन्हें सामान्य श्रेणी में माना जा सकता है.
सही प्रमाणपत्र जरूरी: जाति प्रमाणपत्र निर्धारित सरकारी प्रारूप में होना चाहिए. गलत प्रारूप होने पर आरक्षण का दावा प्रभावित हो सकता है.
महिला अभ्यर्थी ध्यान दें: महिला उम्मीदवारों के जाति प्रमाणपत्र से संबंधित विशेष प्रावधान भी लागू हो सकते हैं.

OTR के बिना आवेदन नहीं होगा

UPESSC की प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों के लिए One Time Registration (OTR) पूरा करना जरूरी है. पहले OTR प्रोफाइल बनानी होगी और इसके बाद PGT भर्ती का फॉर्म भरा जा सकेगा. यह प्रोफाइल भविष्य की अन्य भर्तियों में भी उपयोगी हो सकती है.

लिखित परीक्षा में क्या पूछा जाएगा?

चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल हैं. परीक्षा में 120 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रश्न सामान्य ज्ञान और संबंधित विषय से पूछे जाएंगे. लिखित परीक्षा 360 अंकों की, जबकि इंटरव्यू 40 अंकों का बताया गया है. अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना में अपनी शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण, प्रमाणपत्र और आवेदन संबंधी सभी शर्तों को ध्यान से जांच लें.

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