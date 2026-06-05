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UP Madarsa Bharti: सरकारी फंड का बंदरबांट, मदरसा नहीं पारिवारिक एजेंसी, पत्नी से लेकर दामाद तक को नौकरी!

UP Madrasa Recruitment Controversy: उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त मदरसों में भाई-भतीजावाद और रिश्तेदारों की नियुक्ति के आरोपों को लेकर NHRC ने संज्ञान लिया है.

By: Munna Verma | Published: June 5, 2026 1:00:24 PM IST

UP Madarsa Recruitment: रिश्तेदारों को नौकरी, नियमों को दरकिनार
UP Madarsa Recruitment: रिश्तेदारों को नौकरी, नियमों को दरकिनार


UP Madarsa Recruitment Controversy: उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त मदरसों में नियुक्तियों को लेकर एक नया विवाद सामने आया है. कुछ मदरसों में प्रबंधन से जुड़े लोगों द्वारा अपने रिश्तेदारों को नौकरी दिलाने के आरोप लगाए गए हैं. इन आरोपों के आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद मामले ने व्यापक चर्चा का रूप ले लिया है.

शिकायतकर्ता तल्हा अंसारी का दावा है कि कई सहायता प्राप्त मदरसों में नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान नियमों को दरकिनार कर परिवार के सदस्यों को लाभ पहुंचाया गया. शिकायत के बाद NHRC ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है और मामले की जांच जारी है.

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क्या कहते हैं नियम?

मदरसा विनियमावली 2016 के अनुसार, प्रबंधन से सीधे जुड़े परिवार के सदस्यों की नियुक्ति पर प्रतिबंध का प्रावधान है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ मामलों में प्रबंधकों ने नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान औपचारिक रूप से पद छोड़ दिया और नियुक्तियां पूरी होने के बाद दोबारा प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल ली. हालांकि इन आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी.

कई जिलों के मदरसे जांच के दायरे में

शिकायत में बाराबंकी, जौनपुर, बस्ती और कुशीनगर समेत कई जिलों के मदरसों का उल्लेख किया गया है. आरोप है कि कुछ संस्थानों में एक ही परिवार के कई सदस्य शिक्षक, क्लर्क या अन्य पदों पर कार्यरत हैं और सरकारी वेतन प्राप्त कर रहे हैं. कुछ मामलों में एक ही दिन परिवार के कई सदस्यों की नियुक्ति होने को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर संदेह पैदा होता है.

विदेश में रहने वालों को वेतन मिलने के भी आरोप

शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि कुछ मामलों में ऐसे लोगों को भी वेतन मिलता रहा जो लंबे समय से विदेश में रह रहे थे. वहीं एक अन्य मामले में विदेश यात्रा के दौरान भी कर्मचारी को रिकॉर्ड में ड्यूटी पर दर्शाए जाने का आरोप लगाया गया है. इन दावों की सत्यता की जांच संबंधित अधिकारियों द्वारा की जा रही है.

क्या कह रहे हैं अधिकारी?

मदरसा बोर्ड से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, NHRC या अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की जांच नियमानुसार की जाती है. अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो जिला प्रशासन और संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई करते हैं. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि हाल के वर्षों में नियुक्तियों से जुड़े नियमों को और सख्त बनाया गया है ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके.

उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त मदरसों में कथित भाई-भतीजावाद और रिश्तेदारों की नियुक्तियों को लेकर उठे सवाल अब जांच के दायरे में हैं. NHRC की पहल के बाद मामले की निगरानी बढ़ गई है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आरोप कितने सही हैं और संबंधित संस्थानों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी.

Tags: UP Madrasa
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