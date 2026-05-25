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UP Lekhpal Exam 2026: यूपी लेखपाल का क्या पेपर हो गया लीक? सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, जानिए इसकी सच्चाई

UP Lekhpal Exam 2026: UP लेखपाल परीक्षा 2026 को लेकर सोशल मीडिया पर पेपर लीक की अफवाहें तेजी से फैलीं, लेकिन प्रशासन ने इन्हें पूरी तरह झूठा बताते हुए परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बताया है.

By: Munna Verma | Last Updated: May 25, 2026 4:37:06 PM IST

UP Lekhpal Exam 2026: यूपी लेखपाल का पेपर क्या हो गया है लीक?
UP Lekhpal Exam 2026: यूपी लेखपाल का पेपर क्या हो गया है लीक?


UP Lekhpal Exam 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के जरिए आयोजित यूपी लेखपाल मुख्य परीक्षा 2026 को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने की खबर फैल रही है. इस पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. सरकार और पुलिस विभाग ने साफ कर दिया है कि परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी या पेपर लीक का कोई प्रमाण नहीं मिला है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावे पूरी तरह भ्रामक और निराधार बताए गए हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रशासन का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर युवाओं के बीच भ्रम और तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है.

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7,994 पदों के लिए हुई थी बड़ी भर्ती परीक्षा

उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल के कुल 7,994 पदों पर भर्ती के लिए 21 मई 2026 को मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में प्रदेशभर के 44 जिलों में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर करीब 3.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया. इतने बड़े स्तर पर आयोजित हुई इस परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में काफी उत्साह देखने को मिला था. परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए थे.

आखिर कैसे शुरू हुई पेपर लीक की चर्चा?

जांच में सामने आया कि परीक्षा समाप्त होने के बाद कुछ परीक्षा केंद्रों से अभ्यर्थी तय समय से थोड़ी देरी से बाहर निकले. इसी बात को आधार बनाकर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट शेयर करना शुरू कर दिया. इन पोस्ट्स में दावा किया गया कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ है और परीक्षा को रद्द किया जा सकता है. देखते ही देखते यह खबर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गई और कई जगह दोबारा परीक्षा कराने की मांग उठने लगी.

हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया कि परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की चेकिंग और प्रक्रिया पूरी होने में समय लगना सामान्य बात थी. इसका पेपर लीक से कोई संबंध नहीं है.

सरकार और पुलिस ने दी सफाई

मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन ने आधिकारिक बयान जारी किया. अधिकारियों ने कहा कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है. अब तक की जांच में पेपर लीक जैसी किसी घटना का कोई सबूत नहीं मिला है. आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और अफवाहों से दूर रहें.

साइबर सेल और STF की निगरानी तेज

पुलिस की साइबर सेल और STF सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. एडिटेड वीडियो, फर्जी पोस्ट और भ्रामक कंटेंट फैलाने वाले अकाउंट्स को चिन्हित किया जा रहा है. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आईटी एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं के तहत दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही छात्रों से अपील की गई है कि यदि उन्हें परीक्षा को लेकर कोई शिकायत है तो वे सीधे आयोग के आधिकारिक माध्यमों से संपर्क करें, न कि सोशल मीडिया अफवाहों का हिस्सा बनें.

ये भी पढ़ें: UPSC Vacancy: भारत सरकार में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस करना है ये काम, अच्छी है सैलरी

Tags: UP Lekhpalupsssc
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