UP Home Guard Bharti: यूपी में होमगार्ड की फिर भर्ती, 7,600 नए पदों से भरे जाएंगे खाली पद, जल्द आएगा नोटिफिकेशन

UP Home Guard Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए होमगार्ड भर्ती से जुड़ी अहम खबर सामने आई है. राज्य सरकार ने होमगार्ड संगठन में 7,600 नए पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है. खास बात यह है कि ये पद पहले से चल रही 41,424 होमगार्ड पदों की भर्ती से अलग होंगे.

राज्य में होमगार्ड स्वयंसेवकों के कुल 1,18,348 पद स्वीकृत हैं, जबकि वर्तमान में करीब 69,324 जवान कार्यरत हैं. 41,424 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पहले से चल रही है. इसके बाद भी स्वीकृत संख्या के मुकाबले 7,600 पद रिक्त रह जाएंगे, जिन्हें भरने के लिए नई भर्ती की मंजूरी दी गई है.

41,424 पदों की भर्ती से अलग होगी नई भर्ती

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड पहले से 41,424 होमगार्ड पदों पर चयन प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है. इस भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से संबंधित प्रक्रिया भी शुरू की गई थी, हालांकि इसकी तारीखों में बदलाव हुआ है. सितंबर 2026 में प्रस्तावित PET को बोर्ड ने स्थगित भी किया है. अब स्वीकृत 7,600 अतिरिक्त पदों पर भर्ती इस प्रक्रिया से अलग होगी. इसका उद्देश्य होमगार्ड संगठन में स्वीकृत पदों के मुकाबले मौजूद रिक्तियों को भरना है.

कानून-व्यवस्था और चुनाव ड्यूटी में बढ़ेगी उपलब्धता

होमगार्ड जवानों की तैनाती सिर्फ कानून-व्यवस्था से जुड़े कार्यों तक सीमित नहीं रहती. अलग-अलग सरकारी विभाग जरूरत के अनुसार उनकी सेवाएं लेते हैं और इसके लिए निर्धारित भुगतान किया जाता है. विधानसभा चुनाव और अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों के दौरान भी होमगार्ड स्वयंसेवकों की आवश्यकता रहती है. ऐसे में रिक्त पदों को भरने से विभिन्न ड्यूटी के लिए उपलब्ध जवानों की संख्या बढ़ाने का उद्देश्य है.

लिपिक से प्लाटून कमांडर तक इन पदों पर भी भर्ती

होमगार्ड संगठन में सिर्फ स्वयंसेवकों की भर्ती ही नहीं, बल्कि दूसरे पदों को भरने की भी तैयारी है. रिपोर्ट के मुताबिक लिपिक संवर्ग, ब्लॉक ऑर्गनाइजर और प्लाटून कमांडर समेत अन्य पदों पर भी भर्ती प्रस्ताव तैयार किया गया है. इन पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शासन की मंजूरी मिलने के बाद आगे बढ़ाई जाएगी.

UP Home Guard Vacancy 2026: उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन का इंतजार

7,600 पदों की नई भर्ती की मंजूरी के बाद उम्मीदवारों की नजर अब विस्तृत भर्ती विज्ञापन पर है. आवेदन की तारीख, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया जैसी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में स्पष्ट होगी. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आवेदन शुरू होने से पहले अपनी तैयारी जारी रखें और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड तथा होमगार्ड विभाग की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखें.