UP Home Guard PET 2026 Postponed: यूपी होमगार्ड फिजिकल टेस्ट टला, जानें कब जारी होगी नई तारीख

UP Home Guard PET 2026 Postponed: उत्तर प्रदेश में होम गार्ड भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने UP Home Guard भर्ती के तहत होने वाले Physical Efficiency Test (PET) को फिलहाल स्थगित कर दिया है. यह परीक्षा पहले 14 सितंबर 2026 से शुरू होनी थी, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश और परीक्षा केंद्रों पर जलभराव की स्थिति को देखते हुए बोर्ड ने यह फैसला लिया है.

बोर्ड के नए आदेश के मुताबिक अब 14 सितंबर से PET नहीं होगा. परीक्षा की अगली तारीख परिस्थितियां सामान्य होने के बाद घोषित की जाएगी. ऐसे में उम्मीदवारों को फिलहाल पुरानी तारीख के आधार पर परीक्षा केंद्र जाने या यात्रा की योजना बनाने से बचना चाहिए.

बारिश और जलभराव के कारण लिया गया फैसला

UPPRPB ने इससे पहले होम गार्ड PET का कार्यक्रम 8 सितंबर से बदलकर 14 सितंबर 2026 किया था. हालांकि, कई केंद्रों पर बारिश के कारण हालात सामान्य नहीं हो सके. लगातार जलभराव और खराब मौसम को देखते हुए बोर्ड ने एक बार फिर फिजिकल टेस्ट को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है.

PET में उम्मीदवारों को शारीरिक गतिविधियों से गुजरना होता है. ऐसे में मैदान या परीक्षा केंद्र के आसपास पानी जमा होने की स्थिति में टेस्ट आयोजित करना उम्मीदवारों की सुरक्षा के लिहाज से उचित नहीं माना गया. बोर्ड का ताजा फैसला इसी समस्या को ध्यान में रखकर लिया गया है.

अब कब होगा UP Home Guard PET?

फिलहाल बोर्ड ने नई परीक्षा तारीख की घोषणा नहीं की है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार PET अगले आदेश तक स्थगित रहेगा. मौसम और परीक्षा केंद्रों की स्थिति में सुधार होने के बाद बोर्ड नया शेड्यूल जारी करेगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नई तारीख की जानकारी के लिए UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. सोशल मीडिया या अनधिकृत वेबसाइटों पर प्रसारित होने वाली किसी भी तारीख को अंतिम सूचना न मानें.

क्या नया एडमिट कार्ड जारी होगा?

PET की नई तारीख घोषित होने के बाद बोर्ड की ओर से अपडेटेड एडमिट कार्ड या नए परीक्षा निर्देश जारी किए जा सकते हैं. इसलिए उम्मीदवारों को नई सूचना आने पर अपना एडमिट कार्ड दोबारा चेक करना चाहिए. नए शेड्यूल में परीक्षा की तारीख, रिपोर्टिंग टाइम, परीक्षा केंद्र और उम्मीदवारों के लिए जरूरी दिशा-निर्देशों में बदलाव हो सकता है.

उम्मीदवार अभी क्या करें?

फिलहाल अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है. परीक्षा स्थगित होने से तैयारी के लिए अतिरिक्त समय जरूर मिल गया है. उम्मीदवार इस समय का इस्तेमाल अपनी फिजिकल फिटनेस और PET की तैयारी को और मजबूत करने में कर सकते हैं. साथ ही, परीक्षा की नई तारीख आने तक एडमिट कार्ड और जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखें. नई तारीख और आधिकारिक निर्देश जारी होते ही उन्हें ध्यान से पढ़ना बेहद जरूरी होगा.

14 सितंबर की पुरानी PET तारीख अब मान्य नहीं है. उम्मीदवारों को नई तारीख की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए और किसी भी अपडेट के लिए UPPRPB की वेबसाइट को ही प्राथमिक स्रोत मानना चाहिए.