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UP Home Guard Answer Key 2026 Released: यूपी होम गार्ड आंसर की uppbpb.gov.in पर जारी, ऐसे करें PDF डाउनलोड

UP Home Guard Answer Key 2026 Released: यूपी होम गार्ड भर्ती परीक्षा 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है. परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवार सीधे इस लिंक uppbpb.gov.in के जरिए आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: May 8, 2026 7:25:33 AM IST

UP Home Guard Answer Key 2026 Released: यूपी होम गार्ड आंसर की जारी हो गई है.
UP Home Guard Answer Key 2026 Released: यूपी होम गार्ड आंसर की जारी हो गई है.


UP Home Guard Answer Key 2026 Released: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने आखिरकार यूपी होम गार्ड भर्ती परीक्षा 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in के माध्यम से अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान के तहत राज्य में 41,424 होम गार्ड (स्वयंसेवक) पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं.

लाखों अभ्यर्थियों को लंबे समय से आंसर की का इंतजार था और अब इसके जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं.

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25 से 27 अप्रैल तक हुई थी परीक्षा

यूपी होम गार्ड भर्ती परीक्षा का आयोजन 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को किया गया था. परीक्षा कुल 6 शिफ्टों में संपन्न हुई. भर्ती बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार इस परीक्षा के लिए 25,32,202 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जबकि 19,29,155 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए.

इस बार परीक्षा में कुल उपस्थिति 76.18 प्रतिशत दर्ज की गई, जो काफी अच्छी मानी जा रही है. परीक्षा देकर बाहर निकले कई उम्मीदवारों ने बताया कि पेपर का स्तर मॉडरेट था. सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और सामान्य हिंदी से जुड़े प्रश्नों ने उम्मीदवारों को संतुलित चुनौती दी.

उम्मीदवार अब लगा सकते हैं संभावित स्कोर का अंदाजा

प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने दिए गए उत्तरों का मिलान कर सकते हैं. इससे उन्हें परीक्षा में मिलने वाले संभावित अंकों का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी.

भर्ती बोर्ड द्वारा जारी मार्किंग स्कीम के अनुसार प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा. खास बात यह है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है. ऐसे में उम्मीदवार बिना कटौती के अपने अनुमानित स्कोर की गणना कर सकते हैं.

आपत्ति दर्ज कराने का मिलेगा मौका

UPPRPB ने स्पष्ट किया है कि जारी की गई आंसर की प्रोविजनल है. यदि किसी उम्मीदवार को किसी प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है.

बोर्ड सभी आपत्तियों की समीक्षा करने के बाद फाइनल आंसर की जारी करेगा. इसी अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी प्रश्नों का ध्यानपूर्वक मिलान करें.

UP Home Guard Answer Key 2026 ऐसे करें डाउनलोड 

UP Board की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर दिखाई दे रहे “UP Home Guard Answer Key 2026” लिंक पर क्लिक करें.
अब अपनी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें.
स्क्रीन पर आंसर की PDF खुल जाएगी.
Answer Key डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

जल्द जारी हो सकता है रिजल्ट

विशेषज्ञों का मानना है कि आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भर्ती बोर्ड जल्द ही फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी कर सकता है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें ताकि किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट से चूक न हो.

Tags: UP Home GuardUP Home Guard 2026 Answer KeyUP Police
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