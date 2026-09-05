UP Cooperative Bank Admit Card 2026 Out: यूपी कोऑपरेटिव एडमिट कार्ड जारी, ऐसे डाउनलोड करें कॉल लेटर

UP Cooperative Bank Admit Card 2026 Released: उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड (UPCISB) ने UP Cooperative Bank Admit Card 2026 जारी कर दिया है. संयुक्त कोऑपरेटिव बैंकिंग, नॉन-बैंकिंग और टेक्निकल सर्विस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अब अपना कॉल लेटर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड 5 सितंबर 2026 को जारी किया गया है और परीक्षा 7 व 8 सितंबर को आयोजित होगी.

इस भर्ती अभियान के जरिए क्लर्क, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट, इंजीनियर समेत विभिन्न पदों पर कुल 2,085 रिक्तियों को भरा जाना है. परीक्षा से पहले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करना और उसमें दर्ज सभी जानकारियों की जांच करना बेहद जरूरी है.

7 और 8 सितंबर को होगी परीक्षा

UPCISB की संयुक्त भर्ती परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से दो दिनों में अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को अपने कॉल लेटर पर दिए गए परीक्षा केंद्र, तारीख, शिफ्ट और रिपोर्टिंग टाइम को ध्यान से पढ़ना चाहिए.

परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार:

मैनेजर: 7 सितंबर, पहली शिफ्ट, सुबह 8:35 से 10:35 बजे तक

असिस्टेंट/कैशियर: 7 सितंबर, दूसरी शिफ्ट, दोपहर 12:35 से 2:35 बजे तक

जूनियर मैनेजर: 7 सितंबर, तीसरी शिफ्ट, शाम 4:05 से 6:05 बजे तक

असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल): 8 सितंबर, पहली शिफ्ट, सुबह 8:35 से 10:35 बजे तक

असिस्टेंट/टाइपिस्ट: 8 सितंबर, दूसरी शिफ्ट, दोपहर 12:35 से 2:35 बजे तक

UP Cooperative Bank Call Letter 2026 कैसे डाउनलोड करें?

UPCISB की आधिकारिक वेबसाइट ibpsreg.ibps.in पर जाएं.

होमपेज पर UP Cooperative Bank Admit Card 2026 लिंक खोजें और उस पर क्लिक करें.

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें.

कैप्चा भरकर सबमिट करें.

आपका UP Cooperative Bank Call Letter 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

परीक्षा से पहले इन बातों का रखें ध्यान

एडमिट कार्ड मिलने के बाद उम्मीदवार अपना नाम, फोटो, परीक्षा केंद्र, तारीख और रिपोर्टिंग समय अच्छी तरह जांच लें. परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना जरूरी है. साथ ही, कॉल लेटर में दिए गए सभी निर्देशों को पढ़कर आवश्यक दस्तावेज और पहचान पत्र तैयार रखें. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भर्ती से जुड़ी किसी भी नई सूचना, परीक्षा निर्देश या बदलाव के लिए UPCISB की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से चेक करते रहें.