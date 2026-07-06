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Anganwadi Vacancy: यूपी आंगनवाड़ी में नौकरी की भरमार, बिना परीक्षा होगा सेलेक्शन, अच्छी मिलेगी सैलरी

Sarkari Naukri UP Anganwadi Vacancy 2026: आंगनवाड़ी में नौकरी (Govt Jobs) की चाहत रखने वालों के लिए खुशखबरी है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: July 6, 2026 10:42:09 AM IST

UP Anganwadi Vacancy Sarkari Naukri 2026: आंगनवाड़ी में नौकरी पाने का बढ़िया मौका है.
UP Anganwadi Vacancy Sarkari Naukri 2026: आंगनवाड़ी में नौकरी पाने का बढ़िया मौका है.


UP Anganwadi Vacancy Sarkari Naukri 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने UP आंगनवाड़ी वैकेंसी 2026 के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती अभियान के माध्यम से लगभग 1900 पदों को भरा जाएगा. जिन महिला अभ्यर्थियों का सपना आंगनवाड़ी में सरकारी सेवा पाने का है, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाकर निर्धारित तिथि के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती के अंतर्गत मथुरा, आगरा, मुरादाबाद, वाराणसी, भदोही, प्रतापगढ़, अलीगढ़ और फर्रुखाबाद सहित कई जिलों में रिक्तियां जारी की गई हैं. अधिकांश जिलों में आवेदन प्रक्रिया जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू हो चुकी है, जबकि अंतिम तिथि 20 जुलाई से 31 जुलाई 2026 के बीच निर्धारित की गई है.

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जिलेवार पदों की संख्या

आगरा – 386 पद
फर्रुखाबाद – 292 पद
प्रतापगढ़ – 250 पद
अलीगढ़ – 237 पद
मथुरा – 236 पद
मुरादाबाद – 207 पद
वाराणसी – 187 पद
भदोही – 108 पद

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जिले की अंतिम आवेदन तिथि का विशेष ध्यान रखें.

UP आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के लिए ऐसे करें आवेदन

आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे. उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाकर नया पंजीकरण करना होगा. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरना होगा. आवेदन के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करना अनिवार्य रहेगा.

योग्यता और आयु सीमा

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग की अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी. विवाहित महिला उम्मीदवारों को आवेदन करते समय अपने ससुराल के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन करना होगा.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

UP आंगनवाड़ी भर्ती 2026 में किसी प्रकार की लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी. उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा. मेरिट तैयार करते समय 12वीं कक्षा, ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट में प्राप्त अंकों को प्राथमिकता दी जाएगी. अंतिम चयन दस्तावेज सत्यापन के बाद किया जाएगा.

आवेदन से पहले ध्यान रखें ये जरूरी बातें

केवल अपनी ग्राम पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र) या संबंधित वार्ड (शहरी क्षेत्र) के लिए ही आवेदन करें.
सभी दस्तावेज स्पष्ट और पढ़ने योग्य होने चाहिए.
गलत या फर्जी जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है तथा कानूनी कार्रवाई भी संभव है.
यदि किसी ग्राम पंचायत में पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता है, तो चयन न्याय पंचायत स्तर पर किया जा सकता है.

UP आंगनवाड़ी वैकेंसी 2026 महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है. यदि आप पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं, तो अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन करें. आवेदन करने से पहले संबंधित जिले की आधिकारिक अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ना और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखना आपके चयन की संभावना को बेहतर बना सकता है.

Tags: sarkari naukriUP AnganwadiUP Anganwadi Vacancy
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