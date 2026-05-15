IAS Story: MBA की डिग्री, UGC रिसर्च फेलो पर किया काम, फिर बनीं IAS Officer, अब नौकरी से कर दिया टर्मिनेट

IAS Officer Padma Jaiswal News: केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों में एक दुर्लभ और सख्त कदम उठाते हुए 2003 बैच की AGMUT कैडर की IAS अधिकारी पद्मा जायसवाल (IAS Padma Jaiswal) को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. लंबे समय से चल रही अनुशासनात्मक प्रक्रिया के बाद यह फैसला लिया गया, जिसने प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है. वर्तमान में वह दिल्ली सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थीं.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बर्खास्तगी का आदेश इस सप्ताह की शुरुआत में जारी किया गया. यह आदेश कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद लागू किया गया. AGMUT कैडर के अधिकारियों से जुड़े मामलों में DoPT, गृह मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर कार्रवाई करता है.

MBA की पढ़ाई और UGC रिसर्च फेलो

पद्मा जायसवाल का शैक्षणिक रिकॉर्ड भी काफी प्रभावशाली रहा है. लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार उन्होंने सेंट जेवियर्स स्कूल से पढ़ाई की और बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल से MBA किया. वह इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित कंपनी सेक्रेटरी भी हैं. इसके अलावा उन्होंने UGC रिसर्च फेलो के रूप में भी काम किया है. उनके शोध के प्रमुख विषयों में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, अंतरराष्ट्रीय मामले, वित्तीय प्रबंधन और कानूनी कार्मिक प्रबंधन शामिल रहे हैं.

2007-08 के आरोपों से जुड़ा मामला

पद्मा जायसवाल के खिलाफ यह कार्रवाई उस समय के आरोपों से जुड़ी है जब वह 2007-08 में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में उपायुक्त (Deputy Commissioner) के रूप में तैनात थीं. फरवरी 2008 में स्थानीय लोगों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें सरकारी धन के गबन और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए थे. इन आरोपों के बाद अप्रैल 2008 में उन्हें निलंबित कर दिया गया था. हालांकि, करीब दो साल बाद अक्टूबर 2010 में उनका निलंबन रद्द कर दिया गया. इसके बावजूद, उनके खिलाफ जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रही.

खुद को बताया अनजान

जब मीडिया ने पद्मा जायसवाल से इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया मांगी, तो उन्होंने कहा कि उन्हें किसी बर्खास्तगी आदेश या ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है. उनका यह बयान मामले को और चर्चा में ले आया है. इस मामले में पहले भी कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर कई प्रक्रियाएं चल चुकी हैं. भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में IAS अधिकारियों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई कम ही देखने को मिलती है, इसलिए यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है.

दो दशक लंबे प्रशासनिक करियर पर विराम

करीब 20 वर्षों से अधिक लंबे प्रशासनिक करियर में पद्मा जायसवाल ने अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा और पुडुचेरी में कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दीं. उनकी बर्खास्तगी यह संकेत देती है कि भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार अब सख्त रुख अपनाने के लिए तैयार है, चाहे अधिकारी कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो. यह मामला प्रशासनिक जवाबदेही और सरकारी सेवा में पारदर्शिता को लेकर एक बड़ा संदेश माना जा रहा है.

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