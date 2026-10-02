Toxic Workplace: सैलरी कटी, इस्तीफे पर जुर्माने का डर भी था, फिर भी महिला ने छोड़ दी सरकारी बैंक की नौकरी

Toxic Workplace: कभी-कभी अच्छी सैलरी और नौकरी की सुरक्षा के बावजूद इंसान के लिए उस नौकरी में बने रहना मुश्किल हो जाता है. 31 वर्षीय मधुरिमा की कहानी कुछ ऐसी ही है. सरकारी बैंक की नौकरी पाने के लिए उन्होंने करीब दो साल तैयारी की थी, लेकिन नौकरी शुरू करने के बाद लगातार बढ़ते काम के दबाव और खराब कार्य माहौल ने उनकी जिंदगी को इतना प्रभावित किया कि आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा.

नौकरी छोड़ने की कीमत भी कम नहीं थी. उन्हें 2 लाख की बॉन्ड पेनल्टी भरनी पड़ी और नई नौकरी में उनकी सैलरी करीब आधी रह गई. हालांकि, उनके मुताबिक इसके बदले उन्हें जो चीज मिली, वह थी मानसिक शांति और अपने जीवन पर ज्यादा नियंत्रण.

12 घंटे से ज्यादा काम और छुट्टी की परेशानी

पश्चिम बंगाल की रहने वाली मधुरिमा ने मास्टर्स के बाद IBPS परीक्षा की तैयारी की और अक्टूबर 2022 में बैंक जॉइन किया. उन्हें कर्नाटक के एक ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग मिली. शुरुआत में करीब 70,000 रुपये की इन-हैंड सैलरी और अन्य सुविधाएं उनके लिए बड़ी उपलब्धि थीं. लेकिन जल्द ही नौकरी की वास्तविक चुनौतियां सामने आने लगीं. उनके मुताबिक कई दिनों में काम सुबह 8:30 बजे शुरू होकर रात 10:30 बजे के बाद तक चलता था. रविवार को भी काम करना पड़ता था और बैंकिंग जिम्मेदारियों के बाद नए ग्राहकों और इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए फील्ड में जाने की अपेक्षा की जाती थी.

स्वास्थ्य पर भी पड़ा असर

मधुरिमा के अनुसार लगातार काम और ब्रेक की कमी ने उनकी सेहत को प्रभावित किया. उन्होंने बताया कि लंबे समय तक उन्हें गंभीर UTI की समस्या रही. उनका दावा है कि व्यस्त कैश काउंटर के दौरान उन्हें नियमित रूप से वॉशरूम ब्रेक तक नहीं मिल पाता था और बीमारी के बावजूद छुट्टी लेना आसान नहीं था. उन्होंने यह भी बताया कि लगातार काम के दबाव का असर उनके निजी जीवन पर पड़ा. वह काम के बाद अक्सर रोती थीं और इतनी परेशान रहने लगी थीं कि माता-पिता से फोन पर बात करने से भी बचने लगीं.

छुट्टी का एक फैसला बना इस्तीफे की वजह

फरवरी 2024 में एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी न मिलना उनके लिए निर्णायक मोड़ बन गया. उनका कहना है कि उन्होंने काफी पहले छुट्टी के लिए आवेदन किया था, लेकिन मंजूरी नहीं मिली. इसके बाद मार्च 2024 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और नोटिस पीरियड पूरा किया.

आधी सैलरी से शुरू की नई जिंदगी

बैंकिंग नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने नई नौकरी की तलाश शुरू की. आखिरकार बेंगलुरु के एक स्टार्टअप में उन्हें 35,000 रुपये मासिक वेतन पर नौकरी मिली, जो बैंक की पिछली सैलरी का लगभग आधा था. इसके अलावा उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए 2 लाख की बॉन्ड पेनल्टी भी चुकानी पड़ी. लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलीं. अब वह घर से काम करती हैं और उनकी सैलरी बढ़कर करीब 60,000 रुपये हो गई है. वह अपने पति के साथ हैदराबाद में रहती हैं और जरूरत के मुताबिक अपने परिवार के पास भी जा सकती हैं.

मधुरिमा के लिए यह बदलाव सिर्फ नौकरी बदलने का फैसला नहीं था. उनके मुताबिक कम शुरुआती सैलरी के बावजूद नई जगह का सहयोगी माहौल, छुट्टी की आजादी और बेहतर work-life balance उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ. उनकी कहानी यह सवाल जरूर खड़ा करती है कि करियर में सफलता को केवल सैलरी और नौकरी की सुरक्षा से मापा जाए या मानसिक शांति, सम्मान और निजी जीवन के संतुलन को भी उतनी ही अहमियत दी जाए.