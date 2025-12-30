Home > जॉब > Top 5 Highest Salary Goverment Job: इन 5 सरकारी नौकरियों को पाते ही हो जाएंगे मालामाल, इज्जत के साथ-साथ मिलेंगी सैकड़ों सुविधाएं

Top 5 Highest Salary Goverment Job: इन 5 सरकारी नौकरियों को पाते ही हो जाएंगे मालामाल, इज्जत के साथ-साथ मिलेंगी सैकड़ों सुविधाएं

High-Paying Government Jobs: जब सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों की तुलना की जाती है, तो ज़्यादातर लोग अभी भी सरकारी नौकरियों को ही पसंद करते हैं. इसके सबसे बड़े कारण हैं जॉब सिक्योरिटी, इज़्ज़त और लंबे समय तक मिलने वाले फायदे.

By: Heena Khan | Published: December 30, 2025 9:26:15 AM IST

Top 5 Highest Salary Goverment Job
Top 5 Highest Salary Goverment Job


You Might Be Interested In

High-Paying Government Jobs: जब सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों की तुलना की जाती है, तो ज़्यादातर लोग अभी भी सरकारी नौकरियों को ही पसंद करते हैं. इसके सबसे बड़े कारण हैं जॉब सिक्योरिटी, इज़्ज़त और लंबे समय तक मिलने वाले फायदे. लेकिन आजकल प्राइवेट सेक्टर भी अच्छी सैलरी और फायदे देता है, लेकिन उसमें जॉब सिक्योरिटी की कमी होती है. यही वजह है कि कम पढ़े-लिखे लोगों से लेकर एडवांस्ड डिग्री वाले युवाओं तक, सभी सरकारी नौकरी पाने का सपना देखते हैं. खास बात यह है कि कुछ सरकारी नौकरियों में बेहतरीन सैलरी, फायदे और इज्जत मिलती है. आइए ऐसी ही पांच टॉप सरकारी नौकरियों के बारे में जानते हैं.

इंडियन फॉरेन सर्विस (IFS)

इंडियन फॉरेन सर्विस को देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक माना जाता है. IFS अधिकारी विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने करियर का एक बड़ा हिस्सा विदेश में बिताते हैं. उन्हें आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा तीन साल के लिए एक देश में पोस्ट किया जाता है. सैलरी के साथ-साथ उन्हें फर्निश्ड रहने की जगह, सरकारी गाड़ी, घरेलू नौकर, मुफ्त मेडिकल सुविधाएँ और बच्चों की मुफ्त शिक्षा जैसे फायदे मिलते हैं. उनकी कुल मासिक कमाई लगभग 3.5 से 4.5 लाख हो सकती है.

You Might Be Interested In

IAS और IPS

IAS और IPS अधिकारियों को प्रशासन और कानून-व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है. उनके पास नीतियाँ बनाने और बड़े फैसले लेने का अधिकार होता है. शुरुआती सैलरी लगभग 50,000 प्लस महंगाई भत्ता (DA) होती है, जो अनुभव के साथ 2.5 से 3 लाख तक पहुँच सकती है. उन्हें सरकारी बंगले, गाड़ियाँ, सुरक्षा, सब्सिडी वाली बिजली और पानी, और कई अन्य फायदे मिलते हैं.

Aaj Ka Mausam: दिल्ली में बारिश का अलर्ट! नए साल के दिन बादल करेंगे तांडव, IMD ने जारी किया कड़ाके की ठंड का अलर्ट

रक्षा सेवाएँ

सेना, नौसेना और वायु सेना में काम करना सम्मान और साहस दोनों का प्रतीक है. हालाँकि इसमें जोखिम शामिल हैं, लेकिन सैलरी और फायदे बहुत अच्छे हैं. एंट्री लेवल पर भी मासिक सैलरी 50,000 से 60,000 होती है. इसमें मुफ्त रहने की जगह, राशन, भत्ते, बच्चों की शिक्षा और रिटायरमेंट के बाद पेंशन शामिल है.

ISRO, DRDO और BARC

अगर आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी में रुचि है, तो ये संस्थान बेहतरीन विकल्प हैं. यहाँ वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की शुरुआती सैलरी लगभग 55,000 से 60,000 होती है. उन्हें रहने की जगह, ट्रांसपोर्ट भत्ता, समय-समय पर बोनस और कैंटीन की सुविधाएँ जैसे फायदे भी मिलते हैं. RBI ग्रेड B

RBI ग्रेड B की पोस्ट को बैंकिंग सेक्टर की सबसे अच्छी नौकरियों में से एक माना जाता है. यहाँ से करियर शुरू करके आप डिप्टी गवर्नर के पद तक पहुँच सकते हैं. शुरुआती सैलरी लगभग 67,000 प्लस DA (महंगाई भत्ता) है, और सालाना पैकेज 18 लाख तक जा सकता है. पॉश इलाके में फ्लैट, पेट्रोल भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता और यात्रा भत्ता जैसे फायदे इस नौकरी को और भी आकर्षक बनाते हैं.

Begum Khaleda Zia Death: सीमा विवाद से लेकर अवैध घुसपैठ तक, पूर्व PM बेगम खालिदा के शासन में बांग्लादेश और भारत का रिश्ता

सरकारी नौकरी पाने के फायदे 

अगर आप सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करते हैं तो वो प्राइवेट नौकरी से कई ज्यादा बेहतर होती है. दरअसल, इस नौकरी में सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि और भी कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं जैसे अस्पताल की सुविधा, बच्चों की पढ़ाई की सुविधा, मेडिकल सुविधा और ट्रिप जैसी सुविधा. इसलिए लोग सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं. सिर्फ यही नहीं बल्कि ये नौकरी पक्की और इज्जत वाली होती है जिसके कारण लोगों को इसके अनगिनत फायदे होते हैं. 

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली-NCR में होगी बारिश, घने कोहरे की वजह से फ्लाइट हो रहीं रद्द; जानिए क्या है राजधानी के AQI का हाल

You Might Be Interested In
Tags: goverment jobIAS newsjob alertsarkari naukri
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Fit After 40: इन सितारों ने 40 के बाद हासिल...

December 30, 2025

पार्टी की शान, नए साल के जश्न के लिए खास...

December 30, 2025

परदे पर जादू, 2025 की वो जोड़ियां जिन्होंने जीता दर्शकों...

December 30, 2025

DIY ब्यूटी हैक्स, अब घर पर ही आसान नुस्खे का...

December 30, 2025

खुशी कपूर के 8 शानदार लुक्स जिन्हें आप कर सकते...

December 30, 2025

Skin Tips: सर्दियों में चमकदार त्वचा का सीक्रेट है ये...

December 30, 2025
Top 5 Highest Salary Goverment Job: इन 5 सरकारी नौकरियों को पाते ही हो जाएंगे मालामाल, इज्जत के साथ-साथ मिलेंगी सैकड़ों सुविधाएं

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Top 5 Highest Salary Goverment Job: इन 5 सरकारी नौकरियों को पाते ही हो जाएंगे मालामाल, इज्जत के साथ-साथ मिलेंगी सैकड़ों सुविधाएं
Top 5 Highest Salary Goverment Job: इन 5 सरकारी नौकरियों को पाते ही हो जाएंगे मालामाल, इज्जत के साथ-साथ मिलेंगी सैकड़ों सुविधाएं
Top 5 Highest Salary Goverment Job: इन 5 सरकारी नौकरियों को पाते ही हो जाएंगे मालामाल, इज्जत के साथ-साथ मिलेंगी सैकड़ों सुविधाएं
Top 5 Highest Salary Goverment Job: इन 5 सरकारी नौकरियों को पाते ही हो जाएंगे मालामाल, इज्जत के साथ-साथ मिलेंगी सैकड़ों सुविधाएं