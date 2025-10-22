Home > जॉब > इस राज्य में 57 साल तक वालों के लिए सुनहरा मौका! सरकारी स्कूलों में 2708 पदों पर भर्ती शुरू, जानें कैसे करें आवेदन

इस राज्य में 57 साल तक वालों के लिए सुनहरा मौका! सरकारी स्कूलों में 2708 पदों पर भर्ती शुरू, जानें कैसे करें आवेदन

TN TRB Assistant Professor 2025: सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती चल रही है. 57 साल तक की उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कितनी सैलरी मिलेगी और आवेदन प्रक्रिया क्या होगी.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 22, 2025 5:03:21 PM IST

TN TRB Recruitment 2025: सरकारी नौकरी हर कोई चाहता है. इच्छुक उम्मीदवार की संख्या बढ़ रही है. खासकर  सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वालों की. अगर आप ऐसे ही उम्मीदवार में से एक है और लंबे समय से सरकारी कॉलेज शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे है तो आपके लिए आवेदन करने का समय आ गया है. तमिलनाडु शिक्षक भर्ती बोर्ड ने राज्य भर के सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की घोषणा की है और अधिसूचना जारी कर दी गई है. आइए जानतें है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन कब से शुरू होंगे और ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है.

तमिलनाडु शिक्षक भर्ती बोर्ड ने राज्य भर के सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए कुल 2,708 रिक्तियों की घोषणा की है. आप ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते है.

कौन कर सकता है आवेदन?

  • संबंधित विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री आवश्यक है.
  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री आवश्यक है.
  • NET/SET/SLET परीक्षा उत्तीर्ण करना या पीएचडी होना आवश्यक है.
  • तमिल में 10वीं या 12वीं कक्षा की डिग्री आवश्यक है.
  • तमिल भाषा प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है.
  • अधिकतम आयु 57 वर्ष और न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिक है.

आवेदन फीस कितनी है?

  • सामान्य और अन्य श्रेणियों के लिए शुल्क 600 है.
  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग वर्ग के लिए शुल्क 300 है.
  • 2019 या 2024 की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा.

कैसे करें आवेदन?

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट – trb.tn.gov.in पर जाएं
  • होमपेज पर TNSTU भर्ती 2025 लिंक दिखाई देगा.
  • क्लिक करने के बाद पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें.
  • एक लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा सभी जानकारी भरें.
  • शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म का पूर्वावलोकन करें.
  • फॉर्म जमा करने के बाद पुष्टिकरण का प्रिंटआउट लें.

चयन प्रक्रिया क्या है?

चयन प्रक्रिया की बात करें तो पहले लिखित परीक्षा होगी उसके बाद दस्तावेज सत्यापन और एक साक्षात्कार या डेमो क्लास होगी. चयनित उम्मीदवार को 57,700 रुपये से 1,82,400 रुपये प्रति माह वेतन पर नौकरी मिल सकती है.

