TMC Vacancy: टाटा मेमोरियल सेंटर में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, बस चाहिए ये योग्यता, बढ़िया मिलेगी सैलरी

TMC Recruitment 2026: टाटा मेमोरियल सेंटर (TMC) में नौकरी (Sarkari Naukri) पाने का सपना देख रहे मेडिकल, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए अहम अवसर है. संस्थान ने विज्ञापन संख्या TMC/AD/119/2026 के तहत कुल 57 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट tmc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 28 अक्टूबर 2026, शाम 5:30 बजे निर्धारित की गई है.

इस भर्ती में मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल फिजिसिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, टेक्नीशियन, क्लर्क, अटेंडेंट समेत विभिन्न पद शामिल हैं. हालांकि, हर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और आयु सीमा अलग-अलग हो सकती है. इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित पद की पात्रता की जानकारी ध्यान से जांचना जरूरी है.

TMC Recruitment 2026: भर्ती से जुड़ी प्रमुख जानकारी

टाटा मेमोरियल सेंटर भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत कार्य करने वाला संस्थान है. यह कैंसर के उपचार, अनुसंधान और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसके विभिन्न केंद्रों और अस्पतालों में काम करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह भर्ती एक अच्छा अवसर हो सकती है.

TMC भर्ती 2026: आवेदन शुल्क कितना है?

उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार, सामान्य, OBC और EWS श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपये निर्धारित है. वहीं, SC, ST, दिव्यांग, महिला और पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के जरिए किया जा सकता है. उम्मीदवारों को भुगतान करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में अपनी श्रेणी के लिए लागू नियमों की पुष्टि कर लेनी चाहिए.

TMC Recruitment 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती में अलग-अलग विभागों के पद शामिल होने के कारण सभी पदों के लिए एक जैसी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है. मेडिकल पदों के लिए संबंधित चिकित्सा डिग्री या आवश्यक पेशेवर योग्यता मांगी जा सकती है, जबकि तकनीकी और प्रशासनिक पदों के लिए संबंधित विषय में डिग्री, डिप्लोमा या अन्य निर्धारित योग्यता जरूरी हो सकती है.

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पद के अनुसार आयु सीमा लगभग 25 से 50 वर्ष के बीच हो सकती है. आयु में छूट संबंधित नियमों के अनुसार मिलेगी. अभ्यर्थियों को आयु की गणना की निर्धारित तारीख और अनुभव संबंधी शर्तों की पुष्टि आधिकारिक विज्ञापन से करनी चाहिए.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

TMC Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

TMC Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

TMC Recruitment 2026: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

TMC की आधिकारिक वेबसाइट tmc.gov.in पर जाएं.

करियर या भर्ती (Recruitment) सेक्शन खोलें.

विज्ञापन संख्या TMC/AD/119/2026 को खोजें.

संबंधित पद के लिए आवेदन लिंक खोलकर रजिस्ट्रेशन करें.

व्यक्तिगत, शैक्षणिक और पेशेवर विवरण भरें.

आवश्यक प्रमाणपत्र और दस्तावेज अपलोड करें.

लागू आवेदन शुल्क का भुगतान करके फॉर्म सबमिट करें.

आवेदन की रसीद डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.

TMC भर्ती 2026: कैसे होगा चयन?

उम्मीदवारों का चयन संबंधित पद की आवश्यकताओं के अनुसार किया जा सकता है. चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन जैसे चरण शामिल हो सकते हैं. सभी पदों के लिए प्रक्रिया समान होना जरूरी नहीं है.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते फॉर्म भरें. आवेदन जमा करने से पहले योग्यता, अनुभव, आयु सीमा, वेतनमान और चयन प्रक्रिया से जुड़ी शर्तों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में जरूर जांच लें.