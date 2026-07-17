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Teacher Vacancy: सरकारी शिक्षक की नौकरी पाने का मौका, निकली है बंपर वैकेंसी,  99400 मिलेगी सैलरी

Sarkari Naukri Teacher Recruitment 2026: सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: July 17, 2026 2:03:45 PM IST

Teacher Vacancy 2026: सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका है.
Teacher Vacancy 2026: सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका है.


Teacher Recruitment 2026: शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए शानदार अवसर सामने आया है. कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी (KEA) ने कर्नाटक रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी (KREIS) के तहत राज्यभर के आवासीय विद्यालयों में 1,087 ग्रुप C शिक्षक पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती कल्याण-कर्नाटक (KK) कैडर और रेस्ट ऑफ कर्नाटक (RPC) कैडर के लिए आयोजित की जा रही है.

भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन 10 जुलाई 2026 को जारी किया गया, जबकि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक उम्मीदवार विभिन्न विषयों के लिए आवेदन कर सकते हैं. चयनित अभ्यर्थियों को 54,175 रुपये से 99,400 तक का आकर्षक वेतन मिलेगा.

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किन विषयों के लिए निकली है भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत कई विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

कन्नड़
अंग्रेजी
हिंदी
गणित
विज्ञान
सामाजिक विज्ञान
कंप्यूटर विज्ञान
शारीरिक शिक्षा
ड्राइंग शिक्षक

उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार संबंधित विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं.

फॉर्म भरने के लिए जरूरी योग्यता

भाषा शिक्षक (कन्नड़, अंग्रेजी, हिंदी): संबंधित विषय में स्नातक डिग्री और B.Ed अनिवार्य.
गणित शिक्षक: गणित एवं फिजिक्स के साथ बीएससी तथा साइंस मेथड में B.Ed.
विज्ञान शिक्षक: केमिस्ट्री के साथ बीएससी और साइंस मेथड में B.Ed.
सामाजिक विज्ञान शिक्षक: आर्ट्स में स्नातक, संबंधित विषयों का संयोजन तथा B.Ed.
शारीरिक शिक्षा शिक्षक: किसी भी विषय में स्नातक और B.P.Ed.
ड्राइंग शिक्षक: BFA या BVA डिग्री आवश्यक.

विस्तृत विषयवार योग्यता के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ना चाहिए.

आवेदन करने के लिए जरूरी शुल्क

उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करना होगा.

जनरल, 2A, 2B, 3A, 3B: 750 रुपये
SC, ST, कैटेगरी-1, पूर्व सैनिक और ट्रांसजेंडर: 500 रुपये
दिव्यांग उम्मीदवार: 250 रुपये

यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन करता है, तो प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए 100 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा.

1,087 पदों पर होगी नियुक्ति

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1,087 रिक्तियां घोषित की गई हैं.

KK (कल्याण-कर्नाटक) कैडर: 320 पद
RPC (रेस्ट ऑफ कर्नाटक) कैडर: 767 पद

इनमें नियमित पदों के साथ कुछ बैकलॉग वैकेंसी भी शामिल हैं. सबसे अधिक पद सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित विषयों के लिए निर्धारित किए गए हैं.

चयन के बाद मिलेगा आकर्षक वेतन

चयनित उम्मीदवारों को राज्य सरकार के वेतनमान के अनुसार 54,175 रुपये से 99,400 प्रतिमाह तक का वेतन मिलेगा. इसके अलावा सरकारी सेवा के तहत मिलने वाले अन्य भत्तों और सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा.

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

आवेदन करने से पहले उम्मीदवार अपनी योग्यता, विषयवार योग्यता और कैडर से जुड़ी सभी शर्तों की जांच कर लें. आवेदन पत्र भरते समय सभी दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करें और अंतिम सबमिशन से पहले पूरी जानकारी का मिलान जरूर करें.

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