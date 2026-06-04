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Sarkari Naukri: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ज्यादा योग्य उम्मीदवार नहीं कर सकते कम योग्यता वाली नौकरी पर दावा

Sarkari Naukri News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार कम योग्यता के लिए निर्धारित सरकारी पदों पर दावा नहीं कर सकते.

By: Munna Verma | Published: June 4, 2026 3:41:25 PM IST

Sarkari Naukri: सुप्रीम कोर्ट ने बताया कब ज्यादा योग्यता बन जाती है नौकरी में रुकावट
Sarkari Naukri: सुप्रीम कोर्ट ने बताया कब ज्यादा योग्यता बन जाती है नौकरी में रुकावट


Sarkari Naukri Rules: सरकारी नौकरियों में भर्ती के नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी पद के लिए न्यूनतम और अधिकतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, तो उससे अधिक योग्यता रखने वाला उम्मीदवार केवल इस आधार पर चयन का दावा नहीं कर सकता कि वह अधिक पढ़ा-लिखा है.

कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए विज्ञापन में निर्धारित पात्रता शर्तों का पालन करना आवश्यक है. यदि कोई उम्मीदवार अपनी उच्च शिक्षा की जानकारी छिपाकर आवेदन करता है, तो यह न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि अन्य पात्र उम्मीदवारों के अधिकारों को भी प्रभावित करता है.

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क्या था पूरा मामला?

मामला एक बैंक अटेंडेंट की नियुक्ति से जुड़ा था. संबंधित पद के लिए केवल उन उम्मीदवारों को योग्य माना गया था जिन्होंने अधिकतम 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की थी. इसका उद्देश्य उन युवाओं को रोजगार का अवसर देना था जिनकी शैक्षणिक योग्यता सीमित है. हालांकि चयन के बाद यह सामने आया कि नियुक्त व्यक्ति वास्तव में स्नातक (Graduate) था और उसने आवेदन के समय अपनी उच्च शैक्षणिक योग्यता का खुलासा नहीं किया था. इस तथ्य के सामने आने के बाद उसकी नियुक्ति पर सवाल उठे और मामला अदालत तक पहुंच गया.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करें. जब किसी पद को विशेष रूप से कम शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किया जाता है, तो उसका उद्देश्य उन वर्गों को अवसर देना होता है जो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके. अदालत ने माना कि यदि अधिक योग्यता वाले उम्मीदवार ऐसे पदों पर आवेदन करेंगे, तो वास्तविक पात्र उम्मीदवारों के अवसर कम हो जाएंगे. इसलिए भर्ती नियमों का कड़ाई से पालन आवश्यक है.

योग्यता छिपाना क्यों माना गया गंभीर मामला?

कोर्ट के अनुसार उम्मीदवार द्वारा अपनी वास्तविक शैक्षणिक योग्यता छिपाना एक गंभीर तथ्य है. इससे चयन प्रक्रिया प्रभावित होती है और नियुक्ति की वैधता पर प्रश्न उठता है. अदालत ने कहा कि किसी भी सरकारी भर्ती में उम्मीदवार से पूरी और सही जानकारी देने की अपेक्षा की जाती है.

हाई कोर्ट के आदेश को किया रद्द

इस मामले में पहले मद्रास हाई कोर्ट ने कर्मचारी को नौकरी पर बहाल करने का निर्देश दिया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को रद्द करते हुए कहा कि जब प्रारंभिक नियुक्ति ही नियमों के अनुरूप नहीं थी, तब बहाली का कोई आधार नहीं बनता. अदालत ने कर्मचारी को सेवा से हटाने के निर्णय को सही ठहराया और कहा कि भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित पात्रता मानदंडों से समझौता नहीं किया जा सकता.

नौकरी के उम्मीदवारों के लिए क्या है संदेश?

यह फैसला उन सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं. अदालत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि भर्ती विज्ञापन में दी गई योग्यता शर्तों का पूरी ईमानदारी से पालन करना आवश्यक है. अधिक योग्यता हमेशा अतिरिक्त लाभ नहीं देती, खासकर तब जब किसी पद को विशेष वर्ग के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किया गया हो.

Tags: govt jobSupreme Court
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