Supreme Court Vacancy: सुप्रीम कोर्ट में नौकरी पाने का मौका, ग्रेजुएट करें आवेदन, 35000 से अधिक होगी सैलरी

Supreme Court Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण खबर है. Supreme Court of India (SCI) ने जूनियर कोर्ट असिस्टेंट (JCA) के संभावित 250 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. विज्ञापन संख्या F.6/2026-SC (RC) के तहत भर्ती संबंधी सूचना 30 सितंबर 2026 को जारी की गई.

JCA का पद ग्रुप-B नॉन-गजेटेड कैटेगरी में आता है और चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स के लेवल-6 के अनुसार वेतन दिया जाएगा. इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी.

कब तक कर सकेंगे आवेदन?

उम्मीदवार 28 अक्टूबर 2026 रात 11:55 बजे तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं. वहीं, नोटिफिकेशन के अनुसार ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का आयोजन 20 नवंबर 2026 को संभावित रूप से किया जा सकता है. उम्मीदवारों को परीक्षा और आवेदन से जुड़े किसी भी बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर नजर रखनी चाहिए.

JCA पद के लिए क्या है योग्यता?

जूनियर कोर्ट असिस्टेंट पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री होना जरूरी है. इसके साथ ही कंप्यूटर संचालन की जानकारी और अंग्रेजी टाइपिंग का अच्छा अभ्यास भी आवश्यक है. उम्मीदवार की कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग स्पीड कम से कम 35 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए. आयु की बात करें तो 1 सितंबर 2026 को उम्मीदवार की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी.

कितनी है आवेदन फीस?

जनरल और OBC उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1,500 रुपये निर्धारित किया गया है. वहीं SC, ST, Ex-Servicemen और PwBD उम्मीदवारों को 750 रुपये का भुगतान करना होगा. फीस ऑनलाइन इंटीग्रेटेड बैंक गेटवे के माध्यम से जमा की जाएगी.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

Supreme Court Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

Supreme Court Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

चार चरणों में होगा चयन

JCA भर्ती में उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के कई चरणों से गुजरना होगा. शुरुआत में 100 अंकों का ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा. इसमें सफल उम्मीदवारों को कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड टेस्ट देना होगा, जो 50 अंकों का होगा. इसके बाद 100 अंकों का डिस्क्रिप्टिव लिखित टेस्ट और अंत में 25 अंकों का इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा. भर्ती के प्रत्येक चरण के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करना जरूरी होगा.

आवेदन से पहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें

250 संभावित पदों वाली यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है, जो सुप्रीम कोर्ट में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं. हालांकि आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई योग्यता, आयु सीमा, परीक्षा पैटर्न, फीस, दस्तावेज और अन्य शर्तों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए.