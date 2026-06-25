Home > उत्तर प्रदेश > जज्बा हो तो उम्र मायने नहीं रखती, रिटायरमेंट के बाद क्रैक किया 12 Govt Job Exam, लिखी सफलता की नई कहानी

जज्बा हो तो उम्र मायने नहीं रखती, रिटायरमेंट के बाद क्रैक किया 12 Govt Job Exam, लिखी सफलता की नई कहानी

Success Story: रंदुल्लाबाद के पूर्व सैनिक यशवंत चंद्रकांत जगताप ने रिटायरमेंट के बाद 12 सरकारी सीधी भर्ती परीक्षाएं पास कर नई मिसाल कायम की. जानिए उनकी संघर्ष और सफलता की कहानी.

By: Munna Verma | Published: June 25, 2026 12:42:58 PM IST

Success Story: गांव से निकलकर बनाई नई पहचान
Success Story: गांव से निकलकर बनाई नई पहचान


Success Story: महाराष्ट्र के सतारा जिले के कोरेगांव तालुका स्थित रंदुल्लाबाद गांव के निवासी पूर्व सैनिक यशवंत चंद्रकांत जगताप (Yashwant Jagtap) आज अपनी असाधारण उपलब्धियों के कारण चर्चा का विषय बने हुए हैं. सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने जिस दृढ़ संकल्प और अथक परिश्रम का परिचय दिया, उसने उन्हें समाज के लिए एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बना दिया है. उन्होंने सरकारी सीधी भर्ती की 12 अलग-अलग परीक्षाओं में सफलता हासिल कर यह साबित कर दिया कि उम्र और परिस्थितियां कभी भी सफलता के मार्ग में बाधा नहीं बन सकतीं.

यशवंत जगताप का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ. उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के जिला परिषद विद्यालय में कक्षा 1 से 7 तक हुई. इसके बाद उन्होंने करंजखोप के न्यू इंग्लिश स्कूल से कक्षा 8 से 10 तक की पढ़ाई पूरी की. आर्थिक और पारिवारिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने शिक्षा के प्रति अपना समर्पण बनाए रखा. आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने सतारा में आईटीआई का रुख किया, जहां उन्होंने पर्यावरण और वन्यजीवों से संबंधित विषयों पर विशेष अध्ययन किया. यही रुचि आगे चलकर उनके शोध कार्यों की मजबूत नींव बनी.

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शोध और संरक्षण क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान

यशवंत जगताप केवल सरकारी परीक्षाओं में सफलता पाने तक ही सीमित नहीं रहे. पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उन्होंने 25 से अधिक शोध पत्रों का लेखन किया है, जो उनके गहन अध्ययन और अनुसंधान क्षमता को दर्शाते हैं. इसके अलावा, वे 15 से अधिक नई प्रजातियों की खोज से जुड़े रहे हैं. यह उपलब्धि किसी भी शोधकर्ता के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण मानी जाती है. उनके कार्यों ने वैज्ञानिक समुदाय में भी उनकी अलग पहचान बनाई है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान

यशवंत जगताप की प्रतिभा और कार्यों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी सराहा गया है. उन्होंने बीबीसी की एक प्रतिष्ठित डॉक्यूमेंट्री में महत्वपूर्ण योगदान दिया. इतना ही नहीं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के भूगोल विभाग द्वारा संचालित एक विशेष कार्यक्रम के लिए उनका चयन हुआ, जहां हर वर्ष दुनिया भर से केवल 20 अनुभवी संरक्षण विशेषज्ञों को अवसर दिया जाता है.

युवाओं के लिए प्रेरणा

यशवंत जगताप की यात्रा यह संदेश देती है कि निरंतर सीखने की इच्छा, अनुशासन और मेहनत के बल पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है. रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने खुद को सीमित नहीं किया, बल्कि नए आयाम स्थापित किए. उनकी सफलता उन युवाओं और पेशेवरों के लिए प्रेरणा है जो जीवन में नई शुरुआत करने का साहस रखते हैं. उनकी कहानी इस बात का जीवंत उदाहरण है कि समर्पण और दृढ़ इच्छाशक्ति के सामने कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती.

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Tags: Indian ArmySuccess story
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