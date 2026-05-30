Success Story: संघर्षों से भरा बचपन, लेकिन सपनों से कभी समझौता नहीं, झोपड़पट्टी से निकले, अब कमा रहे हैं करोड़ों

Success Story: मुंबई के धारावी की संकरी गलियों से निकलकर अमेरिका में करोड़ों रुपये की सैलरी तक पहुंचने वाले सुमित गुप्ता की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने का हिम्मत रखते हैं. ऐसे परिवार में जन्मे सुमित के लिए शिक्षा और करियर की राह आसान नहीं थी, क्योंकि उनके परिवार में किसी ने सातवीं कक्षा से आगे पढ़ाई नहीं की थी.

बचपन में न तो घर में अंग्रेज़ी बोली जाती थी और न ही विदेश जाने की कोई कल्पना थी. लेकिन सुमित ने परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया.

अंग्रेज़ी बोलने पर उड़ता था मज़ाक

सुमित बताते हैं कि कॉलेज के शुरुआती वर्षों में उन्हें अंग्रेज़ी बोलने में काफी कठिनाई होती थी. जब भी वे अंग्रेज़ी में बात करने की कोशिश करते, लोग उनका मज़ाक उड़ाते थे. यही वजह थी कि उन्होंने इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष तक आत्मविश्वास के साथ अंग्रेज़ी बोलना शुरू नहीं किया. ग्रेजुएशन के बाद भी उन्हें तुरंत नौकरी नहीं मिली. करियर की शुरुआत करने के लिए उन्होंने बिना सैलरी वाली वेब डेवलपर की नौकरी स्वीकार की ताकि अनुभव हासिल कर सकें.

रिश्तेदारों से कर्ज लेकर पूरी की अमेरिका की पढ़ाई

अमेरिका में उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना पूरा करने के लिए सुमित और उनके परिवार ने भारी आर्थिक संघर्ष झेला. पहले सेमेस्टर की फीस भरने के लिए उन्हें परिवार और रिश्तेदारों से व्यक्तिगत ऋण लेना पड़ा. आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने पार्ट-टाइम नौकरी की, जबकि उनके माता-पिता हर संभव बचत करते रहे. कई बार ऐसी स्थिति भी आई जब घर में कुछ सौ रुपये तक अतिरिक्त नहीं बचते थे, क्योंकि अधिकांश पैसा पढ़ाई पर खर्च हो जाता था.

मेहनत रंग लाई, मिली बड़ी नौकरी

लगातार सीखने और खुद को बेहतर बनाने की कोशिशों ने आखिरकार उन्हें सफलता दिलाई. आज सुमित अमेरिका की प्रतिष्ठित टेक कंपनी Superhuman में स्टाफ एनालिटिक्स इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं. इसके अलावा वे डेटा इंजीनियर, लेखक और अंतरराष्ट्रीय वक्ता भी हैं. डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उनका नाम तेजी से उभर रहा है.

करोड़ों की सैलरी और शानदार जीवन

सुमित की वार्षिक आय 2 करोड़ रुपये से अधिक बताई जाती है. इसके साथ ही उन्हें कंपनी की ओर से स्टॉक ऑप्शन भी मिलते हैं. अमेरिका में रहने के बावजूद वे अपनी आय का बड़ा हिस्सा बचत और भविष्य की योजनाओं में निवेश करते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने माता-पिता के लिए मुंबई के कांदिवली इलाके में एक नया घर भी खरीदा है, जो उनके वर्षों के संघर्ष और सफलता का प्रतीक है.

अब दूसरों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य

ग्रीन कार्ड मिलने के बाद सुमित का अगला लक्ष्य उन भारतीय प्रोफेशनल्स की मदद करना है, जो अमेरिका में वीज़ा और करियर से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. वे विशेष रूप से डेटा और AI क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं को मार्गदर्शन देना चाहते हैं.