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16 नेशनल मेडल, फिर भी बेचा गन्ने का जूस, रेहड़ी पर मेडल टांगकर जुटा रहा था हिम्मत, अब बना फौजी

Success Story: हालात चाहे कितने भी कठिन हों, मेहनत और हौसला कायम रहे तो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता जरूर निकलता है. ऐसी ही कहानी पंजाब के एक लड़के की है.

By: Munna Verma | Published: August 16, 2026 4:33:53 PM IST

Success Story: गन्ने का जूस बेचने वाले पंजाब के दीपक अब बने फौजी
Success Story: गन्ने का जूस बेचने वाले पंजाब के दीपक अब बने फौजी


Success Story: कहा जाता है कि मेहनत और हौसले के आगे मुश्किलें ज्यादा देर तक टिक नहीं सकतीं. इसका जीता जागत उदाहरण पंजाब के फाजिल्का जिले के गांव सबोवाना के 20 वर्षीय दीपक कुमार हैं. आर्थिक तंगी, नौकरी न मिलने और सिस्टम की अनदेखी के बावजूद दीपक ने हार नहीं मानी. नेशनल लेवल पर 16 मेडल जीतने वाले इस युवा को एक समय गन्ने का जूस बेचकर परिवार चलाना पड़ा. आज वही दीपक आर्मी में चयनित होकर अपने सपने की ओर बढ़ रहा है.

दीपक का परिवार लंबे समय से आर्थिक मुश्किलों से जूझता रहा है. उनके पिता खेतों में धान लगाने की मजदूरी करते हैं, जबकि मां गृहिणी हैं. परिवार में छोटा भाई भी है. आर्थिक परिस्थितियों के कारण 10वीं के बाद दीपक की पढ़ाई छूट गई.

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आर्मी की तैयारी कर रहे युवाओं को देखकर शुरू की दौड़

इसी दौरान गांव के करीब नौ युवक रोज सुबह आर्मी भर्ती की तैयारी के लिए दौड़ लगाते थे. दीपक भी उनके साथ दौड़ने लगे. मैदान पर उनकी मुलाकात कोच अजय कुमार से हुई. दीपक की तेज दौड़ और शानदार स्टेमिना देखकर कोच ने उनकी प्रतिभा पहचानी. कोच अजय ने दीपक को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने दाखिला करवाकर उनकी 12वीं की पढ़ाई पूरी कराने में मदद की, डाइट का इंतजाम किया और खेलों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया.

मेडल जीते, लेकिन सरकारी नौकरी का सपना रहा अधूरा

दीपक ने एथलेटिक्स में मेहनत की और नेशनल लेवल पर करीब 16 मेडल अपने नाम किए. साथ ही वह आर्मी, BSF और पैरामिलिट्री भर्ती की तैयारी भी करते रहे. कई बार फिजिकल टेस्ट पास करने के बावजूद फाइनल मेरिट में उनका चयन नहीं हो पाया. लगातार असफलताओं से परेशान होकर उन्होंने 2025 की शुरुआत में खेल छोड़ने का फैसला कर लिया.

16 मेडल टांगकर बेचने लगे गन्ने का जूस

नौकरी नहीं मिली तो दीपक ने मोहल्ले के एक व्यक्ति की मदद से गन्ने के जूस की रेहड़ी शुरू कर दी. खास बात यह थी कि उन्होंने अपने जीते हुए करीब 16 मेडल रेहड़ी पर ही टांग रखे थे. करीब छह महीने तक उन्होंने जूस बेचा, लेकिन कारोबार में नुकसान होने के कारण रेहड़ी बंद करनी पड़ी. इसी दौरान उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी का ऑफर भी मिला. दीपक ने इसे स्वीकार नहीं किया और सरकारी नौकरी हासिल करने की कोशिश जारी रखने का फैसला किया.

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दो महीने की मेहनत ने बदल दी जिंदगी

रेहड़ी बंद होने के बाद दीपक ने एक बार फिर पूरी ताकत के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की. उन्होंने करीब दो महीने तक दिन-रात पढ़ाई और फिजिकल तैयारी की. अप्रैल में भर्ती का रिजल्ट आया तो दीपक का चयन हो चुका था. 17 मई को उन्होंने जॉइनिंग की और अब वह छह महीने की ट्रेनिंग ले रहे हैं.

खिलाड़ियों के लिए बेहतर व्यवस्था की अपील

दीपक का कहना है कि उन्होंने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया, लेकिन संघर्ष के दौर में उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिला. उनका मानना है कि देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को बेहतर अवसर और रोजगार मिलना चाहिए.

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