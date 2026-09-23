Success Story: सरेंडर की उम्मीद में वीरप्पन के पास पहुंचे निहत्थे IFS अफसर, लौटकर नहीं आए, 35 साल बाद भी जिंदा है याद

P Srinivas IFS Story: चंदन तस्कर और कुख्यात अपराधी वीरप्पन का नाम सुनते ही आमतौर पर जंगल, पुलिस अभियान और मुठभेड़ की तस्वीर सामने आती है. लेकिन भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी पांडिलापल्ली श्रीनिवास ने उससे निपटने के लिए एक अलग रास्ता अपनाया. उन्होंने जंगल में सिर्फ अपराधियों की तलाश नहीं की, बल्कि उन दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में विकास और भरोसे पर भी काम किया, जहां वीरप्पन का प्रभाव था.

श्रीनिवास ने ग्रामीणों के बीच अपनी पहचान एक ऐसे अधिकारी के रूप में बनाई जो उनकी रोजमर्रा की समस्याओं को समझता था. आधिकारिक प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने सड़क, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े कामों को आगे बढ़ाया और आदिवासी समुदायों के लिए कई विकास कार्यक्रम किए.

कौन थे P Srinivas?

पांडिलापल्ली श्रीनिवास का जन्म 12 सितंबर 1954 को राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में हुआ था. उन्होंने 1976 में आंध्र यूनिवर्सिटी से लाइफ साइंसेज में मास्टर डिग्री हासिल की और गोल्ड मेडल प्राप्त किया. इसके बाद 1979 में वे भारतीय वन सेवा में शामिल हुए और उन्हें कर्नाटक कैडर मिला. कर्नाटक के जंगलों में तैनाती के दौरान वे वीरप्पन और उसके गिरोह की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गठित स्पेशल टास्क फोर्स का हिस्सा बने.

विकास को बनाया भरोसा जीतने का माध्यम

गोपीनाथम और आसपास के इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी थी. श्रीनिवास ने ग्रामीणों के बीच भरोसा बनाने के लिए पानी, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं पर काम किया. उन्होंने मोबाइल डिस्पेंसरी जैसी पहल भी शुरू की और जरूरतमंद परिवारों के लिए घर बनवाने में योगदान दिया. पूर्व IFS अधिकारी बीके सिंह के अनुसार, श्रीनिवास ने 1990-91 के दौरान वीरप्पन के गिरोह के कई सदस्यों को आत्मसमर्पण के लिए तैयार करने में भूमिका निभाई थी. इस प्रक्रिया में वीरप्पन के भाई अर्जुन का भी उल्लेख मिलता है.

जब वीरप्पन के सामने निहत्थे पहुंचे श्रीनिवास

नवंबर 1991 में श्रीनिवास को संदेश मिला कि वीरप्पन आत्मसमर्पण के लिए तैयार है और वह उनसे अकेले या बिना पुलिस सुरक्षा के मिलना चाहता है. आधिकारिक वीरता प्रशस्ति के अनुसार, श्रीनिवास निर्धारित स्थान पर पहुंचे. उनके साथ 11 लोग थे, लेकिन वे स्वयं निहत्थे थे. 10 नवंबर 1991 को मुलाकात के स्थान पर पहुंचने के बाद वीरप्पन ने अपने साथी को श्रीनिवास पर गोली चलाने का आदेश दिया. आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक गोली लगने से उनकी मौत हो गई। उस समय श्रीनिवास की उम्र महज 37 वर्ष थी.

शहादत के बाद मिला कीर्ति चक्र

श्रीनिवास की वीरता और कर्तव्यनिष्ठा को देश ने भी सम्मान दिया. उन्हें 26 जनवरी 1992 को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। उनकी मां ने राष्ट्रपति से यह सम्मान प्राप्त किया. उनकी विरासत आज भी गोपीनाथम और कर्नाटक के वन विभाग से जुड़ी यादों में मौजूद है. उनकी कहानी यह बताती है कि एक सिविल सर्वेंट की भूमिका केवल कानून लागू करने तक सीमित नहीं होती, कई बार लोगों का भरोसा जीतना और उनके जीवन में बुनियादी बदलाव लाना भी प्रशासनिक सेवा का अहम हिस्सा बन जाता है.